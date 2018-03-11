Tezcan: Vekil adaylarımız ön seçime girecek

ANKA- CHP’nin 9-10 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 19. Olağanüstü Kurultayıyla yeni parti tüzüğü belirlendi. CHP Sözcüsü Tezcan, “Örgüt içi tartışma defteri kapandı. Artık 2019 hedeflerine yöneleceğiz” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla partinin 86 maddelik yeni tüzüğüne ilişkin bilgi verdi. Mevcut tüzüğünün tamamının yeniden ele alındığını ifade eden Tezcan, önemli değişliklerin yapıldığını belirtti.

DESTEKÇİ ÜYE DESTEK GÖRMEDİ

Kurultaya teklif edilen üyelik tanımıyla ilgili “üyelik, ‘üye’ ve ‘destekçi üye’ olarak iki türlüdür” şeklindeki düzenlemenin delege tarafından kabul edilmediğini belirten Tezcan, “Türkiye’de pek de alışık olunmayan bir demokratik tüzük yapma sürecinin kamuoyuna deklaresi oldu. Öyle ‘her getirileni kurultay kabul eder’ anlayışının doğru olmadığı net olarak ortaya çıktı. Bundan başta Genel Başkanımız olmak üzere bütün genel merkez yöneticileri olarak da hiçbir rahatsızlığımız olmadı” dedi.

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“MİLİTAN ÜYE” ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Tezcan, “Üyelik ayrım olmadan bu şekliyle devam edecek ancak bu, üyenin aktif bir şekilde çalışmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Militan üye oluşturma konusunda çalışmalar devam edecek. Kurultay da ‘böyle yapmayın’ demiyor zaten, sadece ayrım reddedildi” diye konuştu.

GENEL BAŞKANLIK YARIŞI KOLAYLAŞTI

Yeni tüzüğe göre genel başkan adayı olabilmek için kurultayda gerekli imza oranının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüldüğünü kaydeden Tezcan, “Yarışı bir kere daha kolaylaştırdık, genel başkan adayı olmak için imza sayısını yüzde 5’e indirdik, Sayın Genel Başkanımızın da onayıyla” dedi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve geldiğinde bu oranın yüzde 20 olduğunu, daha sonra yüzde 10’a, şimdi de yüzde 5 çekildiğini belirten Tezcan, “Yarışın engellenmesi değil, genel başkanlık yarışını kolaylaştıracak bir adım atıldı” diye konuştu.

PM ADAYLIĞI İÇİN İMZA ŞARTI

Tezcan, örgütten gelen yoğun talep üzerine yapılan düzenleme doğrultusunda, Parti Meclisi (PM) adaylığı için en az 10 kurultay delegesi imzası şartının da yeni tüzükte yer aldığını kaydetti.

ÖRGÜT GÜÇLENDİ

Yeni tüzükle örgütün güçlendiğini anlatan Tezcan, “İl ve ilçe başkanlıklarımızın bulundukları il ve ilçede ‘örgütü yöneteceği’ hükmü tüzükte özel olarak vurgulandı. Güçlü örgütlerle Türkiye’ye iktidara gelmeyi hedefliyoruz” dedi.

MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ EN AZ YÜZDE 85’İNDE ÖNSEÇİM ZORUNLULUĞU

Yeni tüzükte, milletvekilli adaylarının belirlemesine ilişkin yüzde 85 ön seçim şartı korundu. İlk taslak metinde, “bir milletvekilli çıkarılan illerin” önseçimin dışında tutulması önerilmiş, ancak düzenleme itirazların ardından kurultaya sunulan metinden çıkarılmıştı.

Önseçim konusunda çok tartışma yaşandığını ifade eden Tezcan, “Kurultay salonunda da çok tartışma yaşandı ancak yanlış bir algı yaratıldı; kurultayımız çok sağduyulu bir tutumla önseçimleri olduğu gibi koruyarak, örgütün önünü açacak bir düzenlemeyi getirdi. Milletvekili adaylarının en az yüzde 85’inde önseçim yapma zorunluluğu aynen duruyor” dedi.

İl örgütlerinin görüşünün alınacağı hükmünün de getirildiğini belirten Tezcan, “Örgütlerin hakim gelmeden de sandık koyarak yapabilecekleri eğilim yoklamalarını da önseçim gibi dizayn etme anlayışı tüzüğe yerleştirildi” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYININ BELİRLENMESİ

Cumhurbaşkanı adayının belirlenme yöntemi de ilk kez parti tüzüğüne girmiş oldu. Tezcan, cumhurbaşkanı adaylığının seçmen yoklaması, önseçim, aday yoklaması, merkez yoklaması yöntemlerinden herhangi biriyle yapılabileceğini ya da birkaçının birlikte uygulanabileceğini belirterek, buna PM’nin karar vereceğini kaydetti. Tezcan, yasal düzenleme yapılana kadar, tüzükte yer alan bu yöntemlerin hiçbirinin yargı gözetiminde yapılamayacağına da dikkat çekti.

GENÇLİK KOTASI YÜZDE 20

Yeni tüzükle gençlik kotası da yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı. Gençlerin önünün el birliği ile açacaklarını ifade eden Tezcan, “Genel Başkanımız bu kararlılıkta, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olarak, PM olarak bu kararlılıktayız” dedi.

CHP’nin yeni tüzüğüne göre, MYK ise yine genel başkan tarafından PM üyeleri arasından atanacak.

Tezcan, yeni tüzükle eski genel başkanlar, eski Meclis başkanları ve Genel Başkan’ın belirleyeceği isimlerden oluşan bir “Etik Kurul” oluşturulduğunu, kurulun partinin etik ilkelerini belirleyeceğini kaydetti.

“PARTİNİN ÖRGÜT İÇİNE DÖNÜK YAPACAĞI HİÇBİR TARTIŞMA KALMADI”

Tüzük kurultayıyla parti içi çalışmaların artık tamamlandığını belirten Tezcan, “Artık 2019 hedeflerine yöneleceğiz. CHP tüzük kurultayını tamamlayarak örgüt içi yapısal tartışmalar sürecini bitirdi. Artık partinin örgüt içine dönük yapacağı hiçbir tartışma kalmadı. Örgüt içi tartışma defteri kapandı. Bundan sonra hedef iktidar” diye konuştu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kongre sürecinde il örgütlerine “parti içindeki bütün tartışma alanlarını tüketeceğiz, 2019 seçimlerine yöneleceğiz” şeklinde hedef koyduğunu da belirten Tezcan, “Genel Başkanımızın çizdiği bu yol haritası doğrultusunda çalışmalarımızı tamamladık ve bundan sonra geleceğe bakacağız” dedi.