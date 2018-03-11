CHP heyeti Doğu Anadolu şeker fabrikalarına gidiyor

CHP, hükümetin 14 şeker fabrikasını satma kararına karşı fabrikaların olduğu illeri gezmeye devam ediyor.

Hükümetin 14 şeker fabrikasını satma kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinasyonunda kurulan komisyon, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kırklareli, Uşak, Malatya, Afyon, Niğde, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Kahramanmaraş, Burdur, Tokat, Çorum, Amasya Şeker Fabrikaları ziyaretlerinden sonra yarından itibaren 4 gün de (12-13-14-15 Mart tarihlerinde ) sırasıyla Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van Erciş, Muş ve Elazığ Şeker Fabrikalarına gidecek.

Milletvekilleri Veli Ağbaba, Kadim Durmaz, Melike Basmacı, Okan Gaytancıoğlu, Turabi Kayan, Burcu Köksal, Orhan Sarıbal, Ali Akyıldız, Mehmet Göker, Özkan Yalım ve Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer, Gamze Pamuk Ateşli ve Pınar Uzun’dan oluşan heyet Pazartesi günü Erzincan ve Erzurum, Salı günü Kars ve Ağrı, Çarşamba günü Van Erciş ve Muş, Perşembe günü ise Elazığ’da olacak.