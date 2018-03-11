11 Mart 2018 15:10

CHP'li kadınlardan istismara tepki yürüyüşü

CHP'li kadınlardan istismara tepki yürüyüşü
CHP'li kadınlar çocuk istismarına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi.
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Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'nde CHP'li kadınlar çocuk istismarına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi.

Düzenlenen tepki yürüyüşüne CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Söngül Kaya, CHP Çayırova İlçe Kadın Kolları Başkanı Suna Çınar ve çok sayıda CHP'li kadın katıldı.

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