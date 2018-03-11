CHP'li Baydar kurultayda müjdeyi verdi

CHP’nin Tüzük Kurultayı’nın son gününde değişiklikler hakkında görüşlerini dile getirmek için kürsüye çıkan Baydar, beyininde pıhtı atması sonucu Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde 51 gün tedavi gördükten sonra, Aralık ayında Almanya’ya giderek tedavisine devam edilen Deniz Baykal’ın yurda döneceği tarihi açıkladı.

Şu anda Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniğinde (Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau) tedavisine devam edilen Baykal’ın, başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini belirten Baydar, “Eğer son anda bir aksilik çıkmazsa Sayın Baykal, 21 Mart’ta yurda dönecek” bilgisini verdi.

GATA’DA TEDAVİYE DEVAM EDİLECEK

Baykal’ın yurda dönmesinin ardından nerede tedavi göreceğini de açıklayan Baydar, “Sayın Baykal’ın, GATA Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisine devam edilecek” şeklinde konuştu.

ARALIK AYINDA GİTMİŞTİ

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geçirdiği rahatsızlığın ardından Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde 51 gün tedavi görmüştü. Baykal, Aralık ayında Sağlık Bakanlığı’nın tahsis ettiği ambulans uçakla fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için Almanya’ya gitmişti.