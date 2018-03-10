CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "2019 için daha çok çalışacağız. Türkiye'yi o diktatör bozuntusundan kurtaracağız." dedi.

GERÇEK GÜNDEM -HABER MERKEZİ- CHP'nin iki gündür devam eden 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı sona erdi.

88 maddenin oylandığı kurultayda kapanış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle

Partimiz ön seçimden vazgeçmedi. Temel olan ön seçimdir. Ön seçimler kaldırılmadı. Genel seçimlerde adaylarımızı dengeli olarak belirleyebilmek için düzenleme yaptık. Partiye ön seçim kültürünü yerleştireceğiz. Ön seçimle atama yapılanlar arasında gelenleri dengeleyeceğiz.

Ön seçimi yapacağız. Ben de ön seçime gireceğim. MYK ve PM üyelerimiz de ön seçime girecek.

Siyasi partiler yasasının verdiği yetkinin tamamını kullanmayacağız. Ön seçime gideceğiz. Şimdi bu tartışmayı bitirelim ve önümüze bakalım.

Milletvekillerimiz grup halinde yarından itibaren sahaya inecek. Vekillerimizin de hakkını yemeyelim. Vekillerimiz parlamentonun en çalışkan grubudur. Gece gündüz mecliste çalışıyorlar.

Muhtarlara yönelik çalışmalarımızı artıracağız. Muhtarları daha çok ziyaret edeceğiz.

Bu tüzüğün en önemli maddesi ön seçimin artık kurumsal bir hale gelmiş olmasıdır. Genel merkez atamasını zamanla azaltacağız. Gençlere daha çok yer vereceğiz.

2019 için daha çok çalışacağız. Türkiye'yi o diktatör bozuntusundan kurtaracağız. Size söz veriyorum.