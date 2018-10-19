Sıtkı Kürüm'den adaylık açıklaması

İzmir'de Karabağların Kurucu Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm yeniden aday olmak için başvuru dosyasını Karabağlar İlçe Başkanlığına teslim etti.

Parti yöneticileriyle bir süre görüştükten sonra kendisiyle birlikte ilçe binasına akın eden kalabalığa seslenen Kürüm iddialı konuştu.

2009’da 18 bin oy geriden gelip 32 bin oy fark atarak kazandıkları seçimi hatırlatan Kürüm 2019’da aday gösterilirsem daralan makası tekrardan açıp sadece Karabağlar’ı değil, Büyükşehir Belediyesini de farklı kazanacaklarını söyledi.

2014 Yerel Seçimlerine giderken hem “Kamuoyu araştırmalarında hem Genel Merkezin” yaptırdığı anketlerde isminin birinci sırada çıkması, 5’li komisyon ve MYK’dan onay almasına rağmen gece yarısı isminin değişmesi ile haksızlığa uğradığını fakat aldığı parti terbiyesi gereği çalışmalarını devam ettirdiğini söyledi.

Ön Seçim tartışmalarınada değinen Kürüm, Partimizin “Ön Seçimi” uygun görmesi halinde örgütün kantarına çıkmaktan kaçınmayacağını ön seçim olmasa bile en azından Karabağlar halkının nabzının tutulması gerektiğini söyledi.

Ülkedeki İşsizlik Sorununa Değinen Kürüm aday gösterilmesi halinde en az 1500 kişilik istihdam yaratacak projeleri olduğunu önümüzdeki günlerde bunları daha detaylı olarak kamuoyuyla paylaşacağını aktardı.

EN BÜYÜK GÜÇ ÖRGÜTLÜ HALKIN GÜCÜDÜR

Kürüm "Yeni Karabağlar’ın temellerini bugün burada sizinle birlikte atıyoruz.En büyük güç örgütlü halkın gücüdür. Halkın gücünü arkasına almayan hiçbir şey yapamaz. 2009 Yılındaki heyecanımı kaybetmeden üstüne koyarak sizlerin sevgi ve teveccühü ile bugün tekrar karşınıza çıkıyorum."dedi.

Son olarak Karabağlar halkına da bir mesaj veren Sıtkı Kürüm 2019 parolasının sevgi olduğunu, kimseyi ötekileştirmeden Karabağlar’ı ortak akıl ile yöneteceklerini, oy veren vermeyen herkesi kucaklayacaklarını belirterek alanda bekleyen partililerle resim çektirdikten sonra ilçe binasından ayrıldı.