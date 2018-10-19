Hacır'dan çarpıcı Aziz Kocaoğlu eleştirisi

Hande Fırat'ın sunduğu ve CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan " Gece Görüşü" programının konuklarından Gazeteci,Yazar Gürkan Hacır'dan çok çarpıcı bir Aziz Kocaoğlu eleştirisi geldi.

CHP kulislerini iyi bilen gazetecilerden Gürkan Hacır, Hande Fırat'ın sunduğu "Gece Görüşü" programında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve yerel seçimde aday gösterilecek isimler hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

KOCAOĞLU CNN TÜRK EKRANINDA BİNALİ YILDIRIM GÜZELLEMESİ YAPTI

Hacır yaptığı değerlendirmede, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun siyaseti bıraktığını hatırlatarak ardından CNN TÜRK programında 'Binali Yıldırım Güzellemesi' yaptığına dikkat çekti. Kocaoğlu'nun, Binali Yıldırım için "sizinle, başarılarınızla iftihar ediyorum" sözlerini hatırlattı. Hacır, "ben bu durumu anlamıyorum. İşiniz mi yok sizin Aziz Bey!" diyerek tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU İLE OLMUYOR DERKEN BİNALİ YILDIRIM'I ONURE EDİYOR

Gürkan Hacır konuşmasında Kocaoğlu'nun yaptığı açıklamalara dikkat çekerken" rakibinizi bu kadar onure ederken Kılıçdaroğlu ilede yürümüyor diyerek amacınız nedir?" tepki gösterdi.

KOCAOĞLU İLE BİRLİKTE HAREKET EDEN BELEDİYE BAŞKANLARIDA DEĞİŞECEK

Hacır'ın bir diğer görüşü ise Kocaoğlu ile birlikte hareket eden mevcut belediye başkanlarınında tekrar aday gösterilmeyeceğini ifade etti.

KOCAOĞLU İLE BİRLİKTE HAREKET EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI KİMLER?

Kocaoğlu'nun 2014'te belediye başkanı olmasını sağladığı ve sonrasındaki imza sürecinde de Kocaoğlu ile birlikte Muharrem İnce'ye destek veren belediye başkanları ise şu şekilde:

Sema Pektaş - Konak Belediye Başkanı

Olgun Atila- Bornova Belediye Başkanı

Muhittin Dalgıç - Çeşme Belediye Başkanı

Sibel Uyar- Urla Belediye Başkanı

Foça Belediye Başkanı - Gökhan Demirağ

Bergama Belediye Başkanı- Mehmet Gönenç

Gaziemir Belediye Başkanı-Halil İbrahim Şenol