19 Ekim 2018 21:36

Hüseyin Şahin'den Divriği için adaylık başvurusu

Hüseyin Şahin'den Divriği için adaylık başvurusu
Hüseyin Şahin, CHP'den Divriği Belediye Başkanı aday adaylığını açıkladı.
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Hüseyin Şahin, Sivas'ın Divriği ilçesinde CHP'den belediye başkanı ady adaylığını açıkladı. Şahin, adaylık başvurusunu sosyal medya hesabından duyurdu.

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