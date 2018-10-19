19 Ekim 2018 21:29

Küçükçekmece'ye Canol da talip oldu

Küçükçekmece'ye Canol da talip oldu
Gürcan Canol, CHP Küçükçekmece Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.
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Canol, aday adaylığı dosyasını İlçe Başkanı Turgay Özcan'a teslim etti ve Küçükçekmece için Belediye Başkan aday adayı oldu. 

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