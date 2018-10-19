Kemal Deniz Bozkurt Esenyurt'a talip

Kemal Deniz Bozkurt, CHP'den Esenyurt Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulundu. Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile aday adaylığını duyurdu. Bozkurt'un açıklaması:

"Esenyurt Belediye Başkan adaylığı için başvurumu İlçe Başkanlığımıza yaptım. Ilçe Başkanımız Sayın Ali Gökmen ve İlçe Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ilgi alakaları ve kahvaltı organizasyonu için çok teşekkür ediyorum. Başvuruda bulunan diğer Aday adayi arkadaşlarıma da basarilar diliyorum. Bu gün bir daha gördüm ki İlçe Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, örgütümüz ve aday arkadaşlarımız ile beraber 2019 yerel secimlerinde Esenyurtluları hak ettikleri yönetime kavuşturacağız."