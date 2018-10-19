Burçin Baykal'dan aday adaylığı başvurusu

CHP’den Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı olan ve ilçede yoğun bir çalışma yürüten Burçin Baykal, aday adaylığı sürecini resmiyete kavuşturdu.

Bugün çok sayıda partili ile CHP Küçükçekmece İlçe Örgütü’ne giden Baykal, başvuru dosyasını İlçe Başkanı Turgay Özcan’a teslim etti.

Baykal’a, Küçükçekmece Şoförler Odası Başkanı İbrahim Yılmaz da eşlik etti.

Partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan Baykal, kendisine ait sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak partililerine teşekkür etti. Baykal, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve üyesi olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında gururla ve kararlılıkla Küçükçekmecemizde vatandaşla birlikte yöneteceğimiz sonuç odaklı hizmetlerin olduğu, hiç kimsenin ötekileştirilmediği birbirinden ayrıştırılmadığı, ulaşılabilir bir yerel yönetim için yola çıktık. Küçükçekmece Belediye Başkanlığı A.Adaylığı başvurumu yaptığım bugünde destekleri ve güzel temennileri için herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.