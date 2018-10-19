Mehmet Arslan, Beşiktaş için başvurusunu yaptı

Bugün CHP Beşiktaş İlçe Örgütü’ne giden Mehmet Arslan Beşiktaş Belediye Başkan aday adaylığı başvuru dosyasını CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Burak Tanışık'a teslim etti.

MEHMET ARSLAN KIMDIR?

Mehmet Arslan, 2 Eylül 1975 yılında Beşiktaş'ta doğdu. Aslen Sivas'ın Akıncılar ilçesi İkizyurt Aziz köyündendir. Gayrimenkul işi ile uğraşmaktadır. 39 yıldır Beşiktaş İlçesi Dikilitaş mahallesinde ikamet eden Arslan, evli ve iki çocuk babasıdır.

SİYASİ HAYATI

Siyasi hayatına Beşiktaş Gençlik Kollarında başlayan Mehmet Arslan, 2002-2004 ylları arasında CHP Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcılıığı görevinde bulunmuştur. 2004-2014 yılları arasında Büyükşehir Belediye Meclis Üyeli ile Beşiktaş Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunmuştur. Görev süresi boyunca Beşiktaş kentinin yararına bir çok kararın alınmasında katkı sunarak, Beşiktaş halkının gönlünde saygın bir konuma gelmiştir. CHP İstanbul il başkan yardımcısı olarak görev aldı .2007 yılından bugüne Beşiktaş Cem evi Kurucu Başkanlığı görevini yerine getiren Mehmet Arslan, aynı zamanda Sivas Platformu kurucularından olup, Sivas Vadi Fedarasyonu'nda iki dönem yöneticilik yapmıştır. Kendi köyü olan Aziz köy Derneği Başkanlığını 8 yıl yürütmüştür. Yaşadığı semtin kulübü olan Dikilitaş Spor Kulübü'nde bir dönem yöneticilik yapmıştır.