Muharrem Bayraktar, adaylık dosyasını teslim etti

Gazete Demokrat - Oğuz Can Demirören / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemalpaşa aday adayı Muharrem Bayraktar aday adaylığı dosyasını CHP İlçe Başkanı Mehmet Ayçil'e teslim etti. Doğup büyüdüğü Kemalpaşa'ya hizmet etmek istediğini söyleyen Bayraktar, Kemalpaşa'da eğitim seferberliği başlatacağını, işsizlikle mücadele edeceğini, zirai olarak Kemalpaşa'da atılım gerçekleştireceğini belirtti.
İlçenin sevilen isimlerinden olan Muharrem Bayraktar, özellikle tarım alanında kooperatifçilikte hibrit bir yol izleyeceğini vurguladı.