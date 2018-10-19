19 Ekim 2018 19:57

Muharrem Bayraktar, adaylık dosyasını teslim etti

Muharrem Bayraktar, adaylık dosyasını teslim etti
CHP Kemalpaşa aday adayı Muharrem Bayraktar dosyasını teslim etti.
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Gazete Demokrat - Oğuz Can Demirören / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemalpaşa aday adayı Muharrem Bayraktar aday adaylığı dosyasını CHP İlçe Başkanı Mehmet Ayçil'e teslim etti. Doğup büyüdüğü Kemalpaşa'ya hizmet etmek istediğini söyleyen Bayraktar, Kemalpaşa'da eğitim seferberliği başlatacağını, işsizlikle mücadele edeceğini, zirai olarak Kemalpaşa'da atılım gerçekleştireceğini belirtti.

İlçenin sevilen isimlerinden olan Muharrem Bayraktar, özellikle tarım alanında kooperatifçilikte hibrit bir yol izleyeceğini vurguladı.

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