Mehmet Gürbüz, Menderes'e talip oldu

GERÇEK GÜNDEM - Menderes Belediye Başkan aday adayı CHP'li Mehmet Gürbüz, kalabalık bir grup eşliğinde aday adaylığı dosyasını CHP Menderes İlçe Başkanlığı'na teslim etti.



Çıkışta açıklama yapan Gürbüz, "Emaneti geri alacağımıza olan inanacım tamdır. Beş yıl önce kiraya verdiğimiz Belediyemizi aday olduğum takdirde 1 NİSAN sabahı gerçek ev sahiplerine teslim edeceğim" dedi.



'Ben içinizden biriyim Mendereste sizlerle büyüdüm sizlerden kazandım ve artık Menderes ve mendereslilere olan vefa borcumu ödemek istiyorum. Genel merkezin takdiri ile Allah'ın izni ile sizlerin de desteği ile aday olursam bütün Menderesi kucaklayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diyen Mehmet Gürbüz'ün adaylık açıklamasının tamamı şöyle:

"Değerli Cumhuriyet Halk Partililer

Değerli Hemşehrilerim

Değerli Dostlarım

Çıkmış olduğum bu onurlu yolun başlangıcı olan aday adaylığı dosyamı biraz önce siz değerli dostlarımın desteğiyle ilçe başkanlığımıza teslim ettim. Hepiniz beni yakından tanıyorsunuz. Menderes'te büyüdüm, Menderes'te Menderes'lilerden kazandım ve şimdi Menderese olan vefa borcumu ödemek istiyorum. Bu yüzden de Menderes'i yönetmeye talibim.

Ekibimizle, teknik kadrolarımızla toplumsal belediyecilik anlayışımızla 'bir dönemliğine kiraya verdiğimiz' belediyemizi 1 Nisan sabahı siz ev sahiplerine tekrar teslim edeceğiz.





Görev yapacağım süre boyunca çözüm odaklı, tarafsız bir yönetim sergileyeceğim. Akrabalarımın değil Menderes'linin hakkını savunacağım.

Tarlalarda, seralarda mahsulü kalan çiftçimizin sorunlarını biliyorum.

İş bulamayan gençlerimizin sorunlarını biliyorum.

Siftahsız kepenk kapatan esnafımızın sıkıntılarını biliyorum.

Bu yüzden tüm Menderes'in başkanı olmak için adayım. Hakça üreten, kardeşçe bölüşen bir Menderes'i inşa etmek için adayım.

Menderes'imizi Gaziemir'in bir kasabası görüntüsünden kurtarmak için adayım.

Menderes sahillerini, İzmir'in gözbebeği yapmak için adayım.





Kazanacağımıza olan inancım tamdır,

Birlikte başaracağımıza olan inancım tamdır,

Birlikte yöneteceğimize olan inancım tamdır.

Bu yüzden çoban ateşini buradan hep birlikte yakıyoruz.

Genel merkezimiz de bu onurlu göreve bizi layık görürse Allah'ın izni, siz halkımızın desteğiyle bu işi başaracağız.

Bu yüzden söylüyorum ' Ferman Sizlerden Derman Bizlerden'

Yolumuz açık olsun.

Hepinize katıldığınız için yürekten teşekkür ediyorum

Ayaklarınıza , alkışlayan ellerinize sağlık."