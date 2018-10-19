Mehmet Tüm'den adaylık için 'ön seçim' şartı

Açıklamasında adaylık için tek şartının “ön seçim” olduğunu vurgulayan CHP’li Tüm, Türkiye’nin sosyal demokrat belediyeciliğe ihtiyacı olduğunu ifade etti.

“Önümüzdeki yerel seçimler tarihi bir fırsattır!”

CHP’li Mehmet Tüm, adaylık açıklamasında şunları ifade etti:

“Ülkemizde yaşanan ekonomik ve siyasi kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Enflasyon yüzde yirmi beşi geçti. Türk Lirası yabancı paralar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar ve Avro’nun yükselişi durdurulamıyor.Şirketler bir bir batıyor, iş yerleri kapanıyor, fabrikalar işçi çıkarıyor.Ülkemiz tarihinde görülmemiş bir bunalım yaşanıyor.Bu bunalımın sorumlusu AKP iktidarıdır.İktidar, ne yapacağını şaşırmış durumdadır.AKP iktidarı geçmişte yaptığı gibi bunalımın faturasını halka ödetiyor.Petrolden doğalgaza, elektrikten suya, iğneden ipliğe kadar her şeye zam yapıyor.Zamlanmayan gıda ve tüketim malzemesi kalmadı. Bir yandan yağmur gibi yağan zamlar,diğer yandan paramızın pul oluşu alım gücümüzü düşürüyor,hayat çekilmez bir durum alıyor.Bu ekonomik krizden çıkış elbette ki mümkündür.Bunun için yapılması gereken ilk şey, ekonomik krizin yaratıcısı ve sorumlusu olan bu siyasi iktidardan biran önce kurtulmak olmalıdır.Önümüzdeki yerel seçimler bunun için tarihi bir fırsattır.CHP olarak yerel seçimlerden başarılı çıktığımız taktirde bu kötü gidişe dur diyebiliriz. Buna toplumun tüm kesimlerinin ve hepimizin acilen ihtiyacı vardır.Bu seçimde başarılı olacağımıza şahsen yürekten inanıyorum.”

“Partimiz başkan adaylarını örgütle birlikte belirlemelidir!”

“Cumhuriyetin bütün kazanımlarının bir bir yok edildiği, rejimin tümden değiştirildiği,herşeyin tek adama teslim edildiği bir dönemi yaşıyoruz.Biran önce ülkemizi bu karanlık tablodan kurtarmak zorundayız.Bu ekonomik ve siyasi krizi lehimize çevirip umut yaratmalıyız. Yerel seçimlerde partilerin başarılı olmasında 'belediye başkan adayı' büyük bir önem taşır.Kenti tanıyan, sorunlarını bilen, çözüm önerilerini ortaya koyan, liyakat sahibi başkan adayları örgütümüz içinde yeterince vardır.Bunun için örgüte güvenilmesi, sorumluluk ve yetkinin örgüte bırakılması gerekmektedir.CHP, en iyi belediye başkan adayı ve meclis üyelerini belirleme birikimine ve tecrübesine sahiptir. Bunun yolu da, Balıkesir ve İlçelerimiz başta olmak üzere,Türkiye’de adaylarımızı örgütle birlikte belirlemek olmalıdır. Yani adaylar Parti üyelerimiz tarafından seçilmelidir.Örgüte ve tabana güven başarının ön koşuludur.Parti tarihimizde, yerel seçimlerde en başarılı olduğumuz dönemler, ön seçimin yapıldığı dönemlerdir.Burada bir şeyi daha belirtmek istiyorum. Adayı belirleyen üyelerimizin, seçim süreçleri içindeki tutum ve davranışı, son derece olumlu olmakta, bunun sonucunda parti çalışmalarına üyelerimiz yürekten katılmaktadır.”

“Ön seçimle Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak istiyorum”

“Seçmen de örgütün seçtiği adayı benimsemekte desteklemektedir.Çünkü adayın arkasında koca bir örgüt desteği vardır.Sizler, üyelerimiz ve Balıkesir halkı beni yakından çok iyi tanıyorsunuz.Sosyal demokrasiye ve barışa olan inancım,emekten ve halktan yana olan tavrım, mücadeleci kimliğim ve kişiliğim, çalışma azmim, tabanla olan bağım,hizmet anlayışım beni hep siyasi süreçlerin içinde tutmuştur. Önümüzdeki yerel seçimlerde, Balıkesirli hemşerilerime daha iyi hizmet edebilmek için,CHP Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığımı açıklıyorum.Burada bir şeyi önemle belirtmek istiyorum.Yaşamım boyunca demokrasiye inandım ve demokrasi mücadelesinin içinde oldum.Halkla birlikte, halkın içinde oldum.Demokratik anlayış ve ilkeleri hep ödünsüz sonuna kadar savundum.Seçilerek iki kez Parti Meclisi üyesi oldum, ön seçimle birinci sıradan seçilerek milletvekili oldum.Yine ön seçimle Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak istiyorum.Çünkü;önseçim, demokrasinin vazgeçilmezidir!Önseçim, halkın sesine kulak vermektir!Önseçim, örgüt iradesine saygı göstermektir!Önseçim, halka ve partiye güvenin göstergesidir!”

“Önseçim dışında farklı bir yöntemle başkan adayı belirlenirse aday adaylığımı geri çekeceğim!”

“Adayı genel merkezin önseçim dışında,şu veya bu yöntemle belirlemesi,örgüte ve aday adaylarına, özellikle Partimize oy veren seçmene ve halkımıza yapılan bir haksızlık olacaktır.Çünkü sol partiler örgüte dayanır, örgütle büyür. Gücünü örgütten alır.Bu bağlamda CHP sosyal demokrat bir partidir.Bu nedenle, parti içi demokrasi ödünsüz hayata geçirilmelidir.Partiye emek veren adaylar öne çıkarılmalıdır.Aynı zamanda,sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini benimsemiş kişiler desteklenmelidir.Geçmişte yapılan, aday belirleme yanlışlarından ders alıp aynı yanlışları yapmamalıyız.Artık, böyle yanlışlara düşme lüksümüzün olmadığını, hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben de bu bilinç ve sorumluluk gereği olarak, önseçim dışında farklı bir yöntemle Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belirlenirse,aday adaylığımı, geri çekeceğimi, huzurlarınızda belirtmek istiyorum.Çünkü, ben örgütüme ve halkıma güveniyorum.”

“Balıkesir’i ranta değil insana önem veren bir anlayışla yöneteceğiz”

“Balıkesir’i çok iyi bilen Balıkesirlileri yakından tanıyan bir insanım.Balıkesir’in değişik alanlarda çok ayrı ve ağır sorunları var. Bu sorunların nasıl çözüleceğini de biliyorum.Ben ve ekibim sadece bu sorunları çözmek için değil, projelerimizle çağdaş ve yaşanabilir bir kent yaratmak için hazırız.Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışına uygun katılımcı ve şeffaf bir anlayış içinde olacağız.Tüm sivil toplum örgütlerini ve halkımızı,karar süreçlerinin içine katacağız.Yine sosyal demokrat belediyecilik anlayışı gereği,hizmet satın alan değil, hizmet üreten bir yönetim olacağız.Balıkesir’i ranta değil insana önem veren bir anlayışla yöneteceğiz.Balıkesir’i hak ettiği yere getirebilmek için,Balıkesirli hemşerilerimin refahı ve mutluluğu için,var gücümlegece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğimin altını bir kez daha çiziyorum.Son olarak benim dışımda partimizin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı kim olursa olsun,sonuna kadar destekleyeceğime yürekten çalışacağıma söz veriyorum”