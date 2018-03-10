Erdoğan: Bira festivalleri yapılan Antalya tekrar aslına döndü

Erdoğan, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Antalya 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, yaşamını yitiren askerlerin ailelerine sabır, gazilere Allah'tan sağlıklı ve uzun ömürler dileyerek, onları Antalyalı Osman Yüksel Serdengeçti'nin 'Cenk Türküsü' isimli şiirinden şu dizeleri okuyarak yad etti: "Dedem kayıp olmuş Yemen çölünde. Amcam şehit oldu urum elinde. Babamın ruhu Çanakkale'de. Beşikte bırakmış beni pederim. Elimde süngüm cenge giderim. Mübarek kaza, cenk, düğüş, sefer. Böyle buyurmuş ulu peygamber. Demiş ki; 'Yurt için can veren erler. Mahşerde benimle beraber.' Tanrının buyruğu buna ne derim. Elimde süngüm cenge giderim'. Canlandı gözümde yeniden mazi. Ölürsem şehidim kalırsam gazi."

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Onlar tıpkı Çanakkale'yi yedi düvele dar eden ecdatları gibi devletlerimizin, devletimizin bekasına kast eden alçakları yurdumuza asla uğratmadılar. Şayet bugün, minarelerimizden yükselen 'Allahuekber' nidaları gök kubbeyi süslüyorsa, bayrağımız yurdumuzun dört bir yanında gururla dalgalanıyorsa bunda en büyük pay şehitlerimizindir.

'SADECE ALLAH'IN HUZURUNDA EĞİLDİK'

Bu topraklar Malazgirt'ten, 1071'den beri önce saldırıya, ihanete ve pusuya rağmen halen İslam'ın kalesiyse, bunu gözlerini kırpmadan şehit olan o cengaverlere borçluyuz. Şunu unutmayın, biz bugüne kadar beşer planında hiçbir gücün karşısında eğilmedik. Biz, sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Bundan sonra da eğilmeden istikamet üzere yolumuza devam edeceğiz. 780 bin kilometrekarenin her bir karışında huzur ve emniyet içerisinde eğer hayatımızı devam ettirebiliyorsak, bunu önce Allah'a sonra şehitlerimizin fedakarlığına borçluyuz.

'TAŞIYICI SÜTUNLAR: DİN, İLİM, AHLAK, ADALET'



Antalya'nın aynı geleneği bugün de sürdürdüğünü görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Nasıl kökleriyle bağı kopan bir ağacın ayakta kalması mümkün değilse medeniyet değerleriyle bağı zayıflayan bir milletin de varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Din, ilim, ahlak ve adalet bizi millet olarak ayakta tutan taşıyıcı sütunlardır.

Bu millet, asırlar boyu ilahi kelimetullahı ve bunun sancaktarlığını yapmış bir millettir. Bu millet, Efendimize hürmeten ordusuna 'Muhammed' dememiş, 'Mehmetçik' ismini verecek kadar Peygamber aşığı bir millettir. Niye 'Muhammed' demedi? Olur ya. Orada 'Muhammed'e, sevgili Peygamberimize yakışmayacak bir harekette bulunur diye, 'Muhammed' ismini kullanmamış.

Biz Kudüs'e Mekke'ye Medine'ye hizmetkarlık yapmayı en büyük paye gören bir milletin mensuplarıyız. Bizi biz yapan Türk milletini yüzyıllardır dimdik ayakta tutanın bunlar olduğunu biliyoruz.

'BU ÜLKE BU TÜR PUTPERESTLERLE DOLUYDU'

Hasımlarımızda bu gücün farkında. Onlarda bu pınarları kurutmanın çabası içinde. Türk milletinin can damarlarını kesmek için içeriden dışarıdan bir kampanya yürütüldüğünü biliyorsunuz. Din ilermeye manidir demeleri boşuna değildir. Milletimizin inancının mensubu olduğu medeniyetin gösterilmeside sebepsiz değildir. Tek parti döneminde minarelerimizin öksüz bırakılmasının nedeni de budur. Bu ülke bu tür putperestlerle doluydu.

'GAZİ MUSTAFA KEMAL'İ İSTİSMAR ETMELERİ DE BAŞARISIZLA SONUÇLANDI'



Tüm çabalarına rağmen milletimizin dirayetine rağmen başarılı olamamıştır. Gazi Mustafa Kemal'i istismar etmeleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu din ve millet düşmanlarının heveslerini kursaklarıda bırakan alimlerimizden Allah razı olsun. Ecdadımızın mirasını yaşatma mücadelesi veren dava adamları çile çekmişler ancak milletimizin hayat pınarlarının kurutulmasına izin vermemişlerdir.

'BİRA FESTİVALİNDE ÖLEN 2 GENÇ YAVRUMUZUN HESABINI SORDULAR MI?'

Hatırlayın Menderes bey'den önce bira festivalleri oldu. Bira festivallerinden bir tanesinde de iki genç yavrumuz öldü hatırlıyorsanız. Şuanda bunu çatısı altında barındıranlar bunların hesabını sordular mı? Ne yaptı Antalya, tekrar aslına döndü.

'TÜRKLERİ İSLAMSIZLAŞTIRMA PROJELERİ AKAMETE UĞRATILDI'

FETÖ gibi ihanet çetelerinide devreye soksalar hep başarısız olmuşlardır, başarısız olacaklardır. Türkleri İslamsızlaştırma projeleri insanımızın basireti alimlerimizin gayretleriyle akamete uğratılmıştır. Milletimiz hiçbir zaman ruhuna yabancı ideolojilerin peşinde koşmamıştır.

'ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN SAYISI 3 BİN 213 OLDU'

Bugünde ülkemizi hedef alan senaryolar vardır. Şimdi Afrin'deyiz. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 213 oldu. Ordumuz muzafferen yürüyor. Şuanda Mehmetçiğimiz Afrin'e yürüyor, girdi, giriyor. Bu ne için? Sadece ve sadece ülkemize musallat olan bu teröristleri yok etmek için. Son nefeslerine kadar kovalayacağız. Bizim milletimizin huzurunu kaçırmayacaklar. ister PKK, PYD, DEAŞ ne olursa olsun. Bunları kovalayacağız. Bu topraklar huzur içinde yaşamanın erdemine ulaşacaklar. Şuanda 3.5 mülteci bizim ülkemizde değilmi? Bizde vicdan var. Bizim dinimiz İslam bunu emrettiği için. Bizde kapımızı açtık. Muhacir varsa ensar vardır.

'BU ÖRGÜTLERİN HEDEFİ SADECE MÜSLÜMANLAR, CİBİLİYETİNİ DEĞİL CİĞERLERİNİ DE İYİ OKURUZ'

Unutmayın er meydanında bileğimizi bükemeyenler köklerimize saldırmaya devam ediyor. 40 yıl boyunca sinsi bir yılan gibi din hayır, hizmet gibi kavramları kullanarak toplumumuza sızan FETÖ bu saldırının en son örneğidir. Bu örgütlerin hedefi sadece Müslümanlar. Bu terör örgütlerinin saflarında savaşanlar sadece Müslüman kanı dökmüşlerdir. Diğer taraftan İslam düşmanlarına istismar edebilmeleri için bolca malzeme vermişlerdir. Müslümanlar arasındaki bağı kopartmak da diğer amaçları. Biri timsahın alt çenesi diğeri üst çenesidir. Biz bunların çalışma usullerini, emellerini çok iyi tanıyoruz. Nereden nasıl talimatlar aldıklarını da gayet iyi biliyoruz. Cibiliyetini değil, ciğerlerini de iyi okuruz.

'ŞİMDİ YÜZBİNLER CEZAEVLERİNİN İÇİNDE, KAÇAN KAÇTI AMA KOVALAYACAĞIZ'

Hiç kimsenin hiçbir sinsi planın bu bağı çözmeye gücü yetmez. İnancımızı ve değerlerimizi hedef alan saldırılarla mücadeleye devam edeceğiz. 15 Temmuz'da yaptık mı? F-16'lara karşı durduk mu, helikopterlere, tanklara, toplara karşı durduk mu? Şimdi yüzbinler cezaevlerinin içinde. Kaçan kaçtı ama kovalayacağız.

'TÜRKİYE'DE İNSANLARIN KILIK KIYAFETİ NEDENİYLE BASKI GÖRDÜĞÜ DÖNEMLER SON BULDU'



28 Şubat döneminde olduğu gibi bin yıl bu iş bitti diyorlardı. Bunu diyenler nerede? Bizim bir inancımız var. Bazı yanlış örnek büyütülerek milletimizin inancına saldırı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'de artık insanların inancından horlandığı günler geride kalmıştır. Kılık kıyafeti nedeniyle baskı gördüğü dönemler son bulmuştur. Hiç kimsenin o dönemleri horlatmasına izin vermeyeceğiz. Attığımız her adımda bu sorumlulukla devam ediyoruz. İman gibi millete hizmet etmekte nasip işidir. Makam mevki düşkünü değiliz. Biz vatanımıza aşığız.

Bu millet imanına, dinine çelik halatlarla bağlı bir millettir. İnlerine gireriz. Cudi'de, Kandil'de, Cerablus'ta Afrin'de girdik girmeye devam edeceğiz. Bu milletin huzurunu bozmaya kimse yeltenmesin.