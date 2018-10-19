19 Ekim 2018 19:24

Cingil, Üsküdar'dan aday adayı

Cingil, Üsküdar'dan aday adayı
Onur Cingil, Üsküdar'dan aday adayı oldu.
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Onur Cingil, Üsküdar Belediye Başkanlığı için aday adaylık başvurusunu yaptı. 

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