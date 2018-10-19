19 Ekim 2018 19:29

Taner Uluğ, Esenyurt'tan aday adayı

Taner Uluğ, Esenyurt'tan aday adayı
Taner Uluğ, Esenyurt Belediye Başkan Aday Adaylığı için bugün başvuruda bulundu.
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Taner Uluğ, Esenyurt Belediye Başkan Aday Adaylığı'na talip oldu. Uluğ, aday adaylığı başvurusunu bugün CHP ilçe başkanlığınnda gerçekleştirdi. 

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