Taner Uluğ, Esenyurt Belediye Başkan Aday Adaylığı'na talip oldu. Uluğ, aday adaylığı başvurusunu bugün CHP ilçe başkanlığınnda gerçekleştirdi.
19 Ekim 2018 19:29
Taner Uluğ, Esenyurt'tan aday adayı
Taner Uluğ, Esenyurt Belediye Başkan Aday Adaylığı için bugün başvuruda bulundu.
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