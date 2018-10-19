Dilek Koçak Esenyurt'a talip oldu

Bugün CHP Esenyurt İlçe Örgütü’ne giden Dilek Koçak, aday adaylığı başvuru dosyasını CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Gökmen’e teslim etti.

Dilek Koçak kimdir?

Ladik Samsun doğumlu. Babası emekli öğretmen, annesi ev hanımı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. 8 yıl Ladik’te eczacılık yaptıktan sonra İstanbul’a yerleşti. 18 yıldır Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde kendisine ait Yeni Üstün Eczanesi’nde eczacılık yapıyor. 2009 yılında CHP Esenyurt İlçe Örgütü’nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2014 yılı yerel seçimlerinde CHP’den belediye meclisi üyesi seçildi. Aynı zamanda İBB meclis üyesidir. Sosyal ilişkileri güçlü olan Koçak, bölgesinde sevilen ve sayılan bir isim.