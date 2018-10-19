Kılıç, 20 Ekim Cumartesi saat 15.00'de CHP Üsküdar İlçe Binası'nda Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklayacağını duyurdu.
19 Ekim 2018 19:06
Ahmet Kılıç, Üsküdar'dan aday adayı
Ahmet Kılıç, CHP Üsküdar'dan aday adayı olacağını açıkladı.
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