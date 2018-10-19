'Cem Uzan AKP'nin adayı olacak' iddiasına açıklama

Yurtdışındaki iş adamı Cem Uzan'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "hizmete hazırım" çağrısı yapması beraberinde birçok iddiayı da getirdi. Bazı basın organları Cem Uzan'ın AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağını öne sürdü.

Cem Uzan'dan Erdoğan'a teklif!

CELAL ÜLGEN'DEN AÇIKLAMA



Odatv söz konusu iddiayı Cem Uzan'ın avukatı Celal Ülgen'e sordu.

Müvekkili adına iddiayı yalanlayan Ülgen şunları söyledi:

"Cem Uzan hakkında Türkiye'de haksız ve hukuksal dayanağı bulunmayan suçlamalarla 24 yıla yaklaşan süreli hapis cezaları verilmiştir. Bu cezalar aynı suçu işlediği iddia edilen diğer 7 sanık için alt sınırdan verilerek paraya çevrilmiş ancak hiçbir somut gerekçe olmamasına karşın Cem Uzan için;

A-Suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme suçlaması yönünden asgari had kullanılarak 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

B- Sahte resmi belge düzenlemek suçlaması yönünden asgari had kullanılarak 8 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

C-Kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak suçlaması yönünden asgari had kullanılarak 11 yıl 3 ay hapis ve 33.750-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Belirtilen adaylık nasıl olacak. Böyle absürt haberler arada bir çıkıyor."