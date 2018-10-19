Cemal Doğan: Çıtayı yükseltmek için aday adayıyım

Gizem TABAN / GERÇEKİZMİR - CHP Çiğli Belediye Başkan aday adayı Cemal Doğan, “Ben çıtayı bir kademe daha yükseltmek için aday adayıyım. Bana bu süreçte değişik noktalardan eleştiriler geldi. Ben Çiğli’ye yabancı değilim, buraya sürekli gelip giden bir kardeşiniz bir partilinizim... Çiğli’yi bilen ve buraya çok şey katacağıma inandığım için geldim” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yerel seçim takviminin açıklanmasıyla başlayan aday adaylığı hareketliliği son sürat devam ediyor.

'Partinin kalesi' olarak nitelendirilen İzmir’de çoğu ilçede aday adaylıklarında yoğunluk yaşanırken, 2019 için yola çıkan isimlerden biri de Cemal Doğan oldu.

Daha önce İstanbul’da Başakşehir Belediye Meclis Üyesi olan İnşaat Mühendisi Cemal Doğan, CHP Çiğli Belediye Başkan adayı olmak için aday adaylığı dosyasını ilçe başkanlığına teslim etti.

Doğan, dosyasını teslim etmeye CHP Çiğli Belediye Başkan Aday Adayları Ayhan Güneş ve Umut Barış Ballıkaya ile birlikte geldi. 2019 yerel seçimlerinde Çiğli’de adaylık için yarışacak isimler dosyalarını ilçe başkan yardımcısı Veli Karataş’a teslim ederken, parti içi yarış sürecinde barış ve birlik, beraberlik mesajı verdi.

Partililerin yoğun katılım gösterdiği aday adaylığı açıklamasında öncelikle kendini tanıtan Doğan şunları söyledi:



1974 yılında Mersin’de doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Mersin’de tamamladım… Gençlik yıllarımdan itibaren iş hayatında birçok farklı sektörde çalıştım. Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendislik Bölümü’nü bitirdikten sonra Mersin Üniversitesi’nde 2 dönem akademisyenlik görevinde bulundum. Ardından İstanbul’a kendi mühendislik firmamı kurarak önemli projelere imza attım. Siyasete CHP’de mahalle başkanlığı ile başladım. Sonrasında örgütten sorumlu ilçe başkan yardımcılığı ve Başakşehir belediye meclis üyesi olarak siyasi hayatına devam ettim.”

Doğan konuşmasına şöyle devam etti :

ÇİĞLİ’YE ÇOK ŞEY KATACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM



Çiğli’nin İzmir’de ayrı bir yeri var, Çiğli bana göre küçük bir Türkiye’dir. Ondan dolayı seçimlerde ilgi odağı olmuştur. Bana “Niye belediye başkanının karşısına aday adayı olarak çıkıyorsun” diye soruyorlar. Mevcut belediye başkanımızı kesinlikle başarısız bulmuyorum. Ben çıtayı bir kademe daha yükseltmek için aday adayıyım. Ben bu seçim sonucunda tüm aday adaylarının barış ve birlik içerisinde hareket edeceğine inanıyorum. Bana bu süreçte değişik noktalardan eleştiriler geldi. Ben Çiğli’ye yabancı değilim, buraya sürekli gelip geden bir kardeşiniz bir partilinizim. Çiğli’yi bilen ve buraya çok şey katacağıma inandığım için geldim.

KİM ADAY OLURSA OLSUN BAŞIMIZIN ÜZERİNDE TAŞIRIZ



Partiye katıldığımda en alt kademeden görev almaya başladım ve bana verilen hiçbir göreve itiraz etmedim. Kısmet olur aday olursam hem mevcut belediye başkanım, hem diğer aday adayı arkadaşlarım, hem de kanaat önderlerimiz ile birlikte hareket edeceğim. Aday olamazsam da kim olursa olsun başımızın üzerinde taşıyacağız. CHP’nin en güzel yanı, herkesin aday olma hakkına sahi olması. Diğer partilerde adaylar belirlenir ve kimse ses çıkaramaz. Ama CHP’de herkes aday adayı olabilir. Bende aday adaylığı hakkımı kullandım.

OYLARIMIZI ARTTIRMAK İÇİN KENETLENMELİYİZ



Ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz, bizim ciddi anlamda oylara ihtiyacımız var. Türkiye’nin yapısı değişiyor, kabul etsek de etmesek de ülkenin başında faşist bir yönetim var. Cumhuriyet’in temel değerleri ile oynanıyor. O yüzden bizlerin, kim aday olursa olsun kenetlenmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Oy oranlarını arttırmamız gerekiyor, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkezin de bizden beklentisi bu.

ÇOK GÜZEL PROJELER HAZIRLADIK



Ben tüm aday adaylarımızı çok değerli buluyorum. Keşke tüm aday adayları burada olsaydı, dosyalarımızı birlikte verseydik bu ülkede yankı uyandırırdı. Kısmet olursa adaylığım açıklanırsa Çiğli için çok güzel projeler hazırladık. Benim 18 yıllık uzmanlığım, hep böyle projelerle uğraştım. Projelerle ilgili basın açıklamamızı belli bir tarihte yapacağız. Önemli olan kaynak yaratmak, biz bu kaynakların Çiğli’de olduğuna inanıyoruz ve bunu da sizlere ispatlayacağız.

KAZANAN CHP VE ÇİĞLİ OLSUN



Ben 4 ay boyunca ilk defa dün Ankara’ya gittim, geçen Pazar ilk defa sahaya çıktım, 16 kişilik ekibimde; psikolog, sosyolog, mimar, mühendisler, insan kaynakları, var. Önce Çiğli’nin yapısını ortaya çıkarmam lazımdı. Akşamları sahile çıkmak istediğimde bende Karşıyaka’ya gidiyorum. 22 kilometre sahili olan bir yerde 100 metre yürüyüş yolu yoksa bu hepimizin sorunudur. O yüzden kim kazanırsa kazansın, kazanan CHP ve Çiğli olsun.