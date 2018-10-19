Ethem İnal Bornova'ya talip oldu

CHP Bornova Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Ethem İnal, Bornova Belediye Başkan Aday Adaylığı başvuru dosyasını eşi, kızı ve yoğun bir kalabalık eşliğinde partilileriyle birlikte İlçe Başkanı Asım Güven’e teslim etti.

Genç belediye başkan aday adayı yaptığı açıklamayla; “Etkin, sürdürülebilir, şeffaf ve denetlenebilir mali politikalar uygulamaya, köklü bir geçmişe sahip kadim kentimizin tarihsel ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya adayız. Biz Bornova’yı geleceğin kenti yapmak için yola” dedi.

“KATILIMCI VE HİZMET ODAKLI”

Aday adaylığını açıkladığı toplantıda nasıl bir Bornova düşlediğini, nasıl bir yönetim anlayışına sahip olacaklarını dile getiren İnal şöyle konuştu: “Sosyal demokrat ilkelerden aldığımız güçle katılımcı ve hizmet odaklı bir anlayışı ortaya koymaya adayız. Kentimizin sorunlarını, sıkıntılarını biliyoruz. Bu sorunlara çare olabilmek önce ortak aklın egemen kılınması gerektiğini söylüyoruz. Toplumun tüm kesimlerine kulak vermeye, demokratik bir yönetim anlayışı uygulamaya geliyoruz” dedi.

“ETKİN SÜRDÜRÜLEBİLİR, ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR MALİ POLİTİKALAR”

Bornova’da doğduğunu, büyüdüğünü ve eğitim aldığını dile getiren İnal, “Bornova’yı karış karış biliyoruz. Biz sokaklarında büyüdüğümüz Bornova’mızı geleceğin kenti yapmak için çıktık yola. Başta Bornovalı hemşerilerimiz olmak üzere, emek ve demokrasi güçleriyle, odalarla, sendikalarla, üniversitelerimizle, muhtarlarımızla birlikte kentimizi yöneteceğiz. Etkin, sürdürülebilir, şeffaf ve denetlenebilir mali politikalar uygulayacağız. Borçlanarak değil öz kaynaklarımızla yatırımlarımızı yaşama geçirecek Bornova’mıza değer katacağız. İnsana, doğaya, çevreye yaşamı paylaştığımız diğer canlı dostlarımıza dokunan bir yönetim anlayışıyla huzurlu bir kent yaratacağız. Köklü bir geçmişe sahip kadim kentimiz Bornova’nın tarihsel ve kültürel değerlerine sahip çıkacağız” dedi.

“HER ŞEY BORNOVA İÇİN”

Görev için hazır olduklarını söyleyerek sözlerini sonlandıran İnal şöyle konuştu; “Bornova’da yaşayan her genç yurttaşımızın daha iyi yetişmesini daha iyi yaşamasını, geleceğe ve ileriye kararlılık içinde bakmasını sağlamak bizim en büyük hedefimiz. Gençlerden çocuklara, yaşlılardan engellilere, çevreden sanata tüm konularda elimizi taşın altına koymaktan, sorumluluk almaktan çekinmeyeceğiz. Karşısında kim olursa olsun işçinin, emekçinin yanında olacağımıza, yanı başlarında saf tutacağımıza bugünden söz veriyoruz. Biz hazırız, eğer görev tebliğ edilirse her şey Bornova için olacak.”