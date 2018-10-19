AKP’li Turan’dan ‘Kaşıkçı’ açıklaması

AKP Grup Başkan Vekili Turan, Meclis’teki makamında gazetecilerle bir araya geldi. Cemal Kaşıkçı olayının araştırılması için CHP’nin verdiği önerge sorulan Turan, “Cemal Kaşıkçı suikast iddiası Arabistan’ı çok yoracak bir iddia. Vahim iddialar var. Yargı konusu netleşmedi ama tüyleri diken diken eden bir mesele. Devletler ölüm olmasın, diye vatandaşını korumak için korurlar. Kendi vatandaşını öldüren bir devlet düşünülemez. Umut ediyorum, böyle bir şey yoktur. Sonuçlarını bekleyelim. Eğer Meclis´te böyle ihtiyaç olursa tabi araştırılabilir” diye konuştu.

“CEZA ALAN ADAMIN NİYE AFFINI BEN SAĞLAYAYIM?”

MHP’nin af teklifinin ne zaman görüşülmeye başlanacağı sorulan Turan, “Medeni toplumlarda ‘af’ diye bir ifade doğru bir ifade değil. Ceza alan bir adamın niye affını ben sağlayayım? Bu benim işim değil ki. Suç işleyen kişi cezasını alır. MHP’nin teklifi tartışılabilir. Aftan ziyade infaz yasasındaki değişiklikle adım atılabilir. Af olacaksa tüm partilerin kabul edeceği bir düzenleme olmalıdır. Kolay olmadığını görüyorum ama herkesin kabul edeceği bir düzenleme toplumun da ‘evet’ diyeceği bir düzenleme olur” dedi.

“KENDİ İRADELERİYLE ADAY OLMAMALILAR”

AKP’li Turan, yerel seçimlere ilişkin soru üzerine ise şunları söyledi:

“Meclis’te gençleştirmeyi başardık, aynı şeyi belediyelerde de bekliyoruz. 3 dönem belediye başkanlığı yapanlar, kendi iradesiyle aday olmayarak, genel merkezi rahatlatmalı. İstisna olabilir. ‘Ben olmazsam parti batar’ anlayışı, partimiz açısından söz konusu olamaz. Halk tarafından kadrolarda gençleşme beklentisi var.”

“FORMÜL GELİŞTİRİLMEDİ”

AKP Grup Başkan Vekili Turan, MHP ile yerel seçim için yapılan ittifak görüşmelerine ilişkin soruya “İl il, ilçe ilçe tam bir ittifaktan söz etmek doğru değil. Küresel ataklara karşı milli duruş sergileyen partilerle yan yana olmak önemli; ama şu an için bir formül geliştirilmedi. MHP’nin İstanbul için aday göstermemesi, ittifak ile ilgili değil; iyi niyet göstergesidir” diye yanıt verdi.