İzmir Büyükşehir için bir başvuru daha

HALİDE DEMİR POLATLI/EGEPOSTASI - CHP İlçe Başkanı Cemalettin Alper ile CHP il binasına gelen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvuru dosyasını teslim etti.

'Ön seçim şartıyla İzmir'e adayım'

Dosyasını sunduğu CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile bir süre sohbet eden Başkan Hasan Karabağ, aday adaylığı kararı hakkında değerlendirme yaptı. Karabağ, “ Başvuru süresi uzatılmasına rağmen biz dosyamızı sunduk. CHP İzmir’de 30 ilçeyi ve büyükşehiri almayı hedefliyor. Bunu da inşallah gerçekleştirecektir. Yola çıkan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum” dedi.

Bir süredir parti örgütlerini gezen ve 15 ilçeyi ziyaret eden Başkan Hasan Karabağ, genel iktidara giden yolun yerelde iktidardan geçtiğine vurgu yaptı.

İSTANBUL BELEDİYESİ TÜRKİYE’Yİ BU HALE GETİRDİ

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “15 ilçeyi gezdik. Çevre ilçelerdi. Çok sayıda aday arkadaşımız var. İzmir’de partimiz hala umut partisi. Bunu genele taşımamız lazım. Partinin başarısı belediyelerde seçilmiş başkanlarımızın başarısına ve partiyi büyütme sevdasına bağlı. Belediyecilik sadece günlük işleri yapmak değil savunduğunuz ideolojiyi iktidara taşımaktır. İstanbul belediyesi Türkiye’yi bu hale getirdi. Yerel yönetimlerde 89’daki gibi bir tabloyu yakalamalıyız ve iktidara giden yolu örmeliyiz” diye konuştu.

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Dosyayı teslim alan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de, Başkan Hasan Karabağ’ın aday gösterilmesi durumunda arkasında duracakları sözünü verdiğini belirtti. İl Başkanı Yücel, “Kendisi biliyorsunuz Bayraklı'nın ilk belediye başkanı. İki dönemdir başarılı bir belediyecilik yapıyor. Partimizi de en iyi şekilde temsil ediyor. Kendisine görev verildiği takdirde yine partimizi en iyi şekilde temsil edeceğine ve belediyeyi de en iyi şekilde yöneteceğine inanıyoruz. Arkasında olacağımıza sizlerin huzurunda söz veriyorum” dedi.