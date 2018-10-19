TOMA veren Erdoğan'a: Sancak ve Soylu'yu da hibe etseydi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Saruhan Oluç, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oluç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Moldova’ya yaptığı ziyaretinde yanında 2 adet TOMA götürmesine değindi.

Erdoğan’ın Gagavuz ziyaretinde iki adet TOMA ile gittiğini belirten Oluç, “Huylu huyundan vazgeçmiyor. Fındık götürebilirdi, çay götürebilirdi, tarihsel hediye götürebilirdi. TOMA götürmesi manidar olmuş. Kendisi ülkesinde nasıl davranıyorsa Moldova’da da öyle davranılmasını istiyor. Keşke o TOMA’ları imal eden Ethem Sancak’ı ve İçişleri Bakanı Soylu’yu da hibe etseydi” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE ÖZERKLİK TALEBİ

Erdoğan’ın Moldova’da özerkliği savunduğunu ancak Türkiye’de özerklik talebini “terörizm” olarak gördüğünü kaydeden Oluç, şunları ifade etti: “Keşke özerklik konusunda toplantı yapanları, konuşanları, bunu dünyanın birçok yerinde uygulanan bir idari model olarak tartışan, Türkiye’nin Avrupa Özerklik Şartı’na yönelik çekinceyi kaldırılması gerektiğini söyleyen, bu şartın Türkiye’de yerel yönetimler açısından da değerlendirilmesi gerektiğini söyleyenlerin karşısına ‘bölücü ve terörist’ yaftası ile çıkmasaydı. Özerklik tartışması ve modeli Türkiye açısından da, Irak açısından da, Suriye açısından önemli bir idari yapı tartışması ve modeldir. Bunu tartıştığı için bugün cezaevinde olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere milletvekillerimiz, belediye eşbaşkanlarımız, seçilmişler ve parti yöneticilerimiz vardır. Bu konuyu tartıştıkları için haklarında çeşitli davalar süren çok sayıda insan vardır. Keşke Türkiye’de de aynı siyasi aklı ve cesareti gösterebilselerdi de bugün cezaevindeki insanlar rehin tutulmasaydı.”