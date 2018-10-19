'Vatandaş borç sorguluyor, SGK bayram ediyor!'

Evrensel- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) e devlet uygulamasında en çok tıklanan kurum olmakla övündü. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, vatandaşların borç veya sigortasını sorgulamak için e devlete girdiğine dikkat çekti.

Sosyal Güvenlik Kurumu e-devlet uygulamasında tıklanma oranına bakılınca birinci sırada olduğunu “e-devlet üzerinden vatandaşa hizmet sunumunda yüzde 29.4’lük tıklanma oranıyla SGK ilk sırada” ifadeleriyle ilan etti. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, SGK'nın övünülecek bir şey gibi bunu kutladığına dikkat çekerek, “Nerdeyse bayram ilan edecekler. Oysa kendilerine bu ‘başarı’ neden diye sormaları gerek. Onlara bu sonucu nasıl aldıklarını ben izah edeyim” dedi.

'VATANDAŞ DEVLETE OLAN BORCUNU SORGULUYOR'

Taşçıer SGK’nın e-devlet uygulamasındaki birinciliğinin en büyük nedeninin insanların borç sorgulaması olduğunu söyledi. Vatandaşın genellikle sağlık sigortası borcunu sorguladığını, sigortası tam yatmış mı yatmamış mı e devletten ona baktığını belirten Taşçıer, “Aldıkları ilaçlardan kesilen 10 farklı kalem ek ücreti takip ediyor. Bu kadar çok tıklanmanın nedeni tam da bu. Vatandaş devlete olan borcunu sorguluyor anlayacağınız. Sosyal devlet diye bir şey kalmadı! Belli ki bu birincilik onun şerefine! Bu tespiti yapamayan SGK yetkililerini ‘başarılarından’ dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

10 FARKLI EK ÜCRET

Maaşlardan kesilen ek ücretleri de tek tek sıralayan Taşcıer; “Vatandaşın aldığı ilaçtan 10 kalem ek ücret kesiliyor. İlaç katılım payı, muayeneye katılım payı, reçete ücreti, eşdeğer ilaç farkı, kutu başına ilave 1 TL, özel hastaneler fark ücreti, tetkik fark ücreti, erken muayene fark ücreti, tetkik dışı muayene ücreti. Her birinin ismi özenle seçilmiş 10 farklı ek ücret.” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, e-devletta en çok ziyaret edilen kurum olmalarını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları tebrik mesajı ile kutlamıştı.