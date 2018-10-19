Bozdağ'a çok sert 'Andımız' tepkisi: Sen okuma

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Danıştay'ın Andımız kararına itiraz eden Bekir Bozdağ'a çok sert tepki gösterdi.

Türk Eğitim-Sen'in açtığı davada Danıştay , 8 Ekim 2013'te kaldırılan Öğrenci Andı için "Yeniden okutulsun" dedi. Danıştay'ın kararına tepki gösteren AKP Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ, "Danıştay anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" dedi.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bozdağ, "Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi; hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Bozdağ'ın Andımız çıkışına, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan çok sert tepki geldi.Bozdağ'ın açıklamalarına yine Twitter'dan cevap veren Özdağ, "Bozdağ sen FETÖ' işbirlikçiliğinin hesabını ver önce. Sen okuma bu andı. Ne Türk'sün ne doğru. Çalışkanlığın ise FETÖ için" ifadelerini kullandı.İşte Özdağ'ın o paylaşımı: