Milli Görüş'ün önemli ismi Oya Akgönenç için tören

Pankreas kanseri tedavisi gördüğü özel hastanede önceki gün hayatını kaybeden, Fazilet ve Saadet partilerinde milletvekiliği yapan, Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Oya Akgönenç Muğisuddin için Meclis'te tören düzenlendi.

Törene Oya Akgönenç Muğisuddin'in eşi Mohammed Muğisuddin ve yakınlarının yanı sıra TBMM eski Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM İdare Amiri Halil Özcan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel, eski bakan ve milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

Törenin ardından Oya Akgönenç Muğisuddin'in cenazesinin, Kocatepe Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Aile Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.





ÜNİVERSİTEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Eski Milletvekilli ve Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN için üniversitenin İncek Kampüsü Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.



Törene, Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Op.Dr. Orhan GİRGİN, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tevfik TEZCANER, Akgönenç’in eşi Mohammed MUĞİSUDDİN ve çocukları başta olmak üzere ailesi, sevenleri, Ufuk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.



Törende konuşan Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Girgin, “Oya Hanımın yaşam öyküsü insanı gururlandırıyor. Üniversiteye göreve geldikten sonra gerek hocalarım gerek rektör ve dekan arkadaşlarım devamlı olarak Oya Hanım için güzel şeyler söylediler. Kederli ailesine başsağlığı, Sayın Hocamıza da Tanrı’dan rahmet diliyorum." dedi.



Değerli bir bilim insanı olan ve başarılı işlere imza atan Akgönenç'in Türkiye'ye, Ufuk Üniversitesi'ne ve öğrencilere çok önemli katkılarda bulunduğunu belirten Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tevfik Tezcaner, "Acımız büyüktür. Tüm öğrencilerine, yakın çalışma arkadaşlarına, Ufuk Üniversitesi'nin tüm mensuplarına ve ailesine başsağlığı, metanet, sabır ve güç diliyorum. Kendisini her zaman rahmetle anacağım." diye konuştu.

PROF.DR. OYA AKGÖNENÇ KİMDİR?

Oya Akgönenç, 1939 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Akgönenç, Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Çukurova Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevlerinde bulunan Akgönenç, evli ve 2 çocuk annesiydi. Oya Akgönenç, Türkiye'de 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen ilk kadındı.