Piriştina 2. dönem için yola çıktı

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, bir dönem daha görev için adaylık başvurusunu binlerce Bucalının katıldığı miting gibi törenle yaptı. Eşi ve annesiyle birlikte adaylık dosyasını teslim etmek için CHP Buca İlçe Başkanlığı’na yürüyen Başkan Piriştina’ya genci yaşlısı, sporcusu engellisiyle binlerce Bucalı eşlik etti. Yaşanan sevgi seliyle dosyasını teslim eden Başkan Levent Piriştina, “Söz veriyorum! Dün olduğu gibi yarın da sizi mahcup etmeyecek sevdamız Buca için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Buca Belediye Başkanlığı’na ikinci dönem adaylık dosyasını teslim etmek için eşi Ahu Piriştina ve annesi Mine Piriştina ile Belediye Hizmet Binası’ndan çıkan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’yı binlerce Bucalı karşıladı.

Salonlara sığmadılar

Coşkulu kalabalığı gören Başkan Piriştina duygu dolu anlar yaşadı. Ellerinde bayraklar ve “Buca seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılaşan Başkan Piriştina, “5 yıllık tecrübeyle yola çıkarken heyecanlanmam sanıyordum ama sizlerin bu coşkusu karşısında konuşmakta zorlanıyorum. İyi ki varsınız! Sizle olmak, sizlerle yol yürümek her şeye değer. Sizlerin önünde söz veriyorum; İkinci 5 yılda daha çok çalışacağız. Bizi yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Onur duyduğum partime gidiyorum. Yolumuz açık olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Buca sokaklarını dolduran binlerce Bucalı hemşerisiyle CHP Buca İlçe Başkanlığı’na yürüyen Başkan Piriştina’ya çevre esnaf ve vatandaşlarda destek verdi. Bucalı vatandaşlar ve partililer CHP Buca İlçe Başkanlığı’nda da Başkan Piriştina’yı yalnız bırakmadı, salonu hınca hınç doldurdu.

Söz veriyorum, sizi mahcup etmeyeceğiz

Adaylık başvuru belgelerini CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ’a teslim eden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “ İnanın 5 yıl öncesinden çok daha heyecanlıyım. Söz veriyorum! Dün olduğu gibi yarın da sizi mahcup etmeyecek var gücümüzle kent için çalışacağız. Benim gibi bu göreve talip olan tüm aday arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Görev kime verilirse verilsin Bucamızın 47 mahallesi için omuz omuza çalışacak, başarımızı katlayarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Vatandaşların yoğun katılımıyla adeta mitinge dönen adaylık başvurusu CHP İlçe Başkanlığı çıkışında da sürdü. Coşkulu hemşerilerine bir kez daha seslenen Başkan Levent Piriştina, “ Çok mutlu oldum, sizinle gurur duydum. Ve buradan bir kez daha emriniz de olduğumu söylemek istiyorum. Bucalı hemşerilerin karşısına çıkmak kolay değildir. Onun ayrı bir sorumluluğu vardır. Demek ki bunu 5 yıl el birliğiyle gönül birliğiyle icra edebilmişiz ki bugün tekrar yola çıkmaya niyetlendiğimiz de bu cesareti bize veren sizleri görüyorum. Beni yalnız bırakmadınız, Allah’ta sizi yalnız bırakmasın, yolumuz açık olsun” diye konuştu.

Bucalıların yoğun sevgisi karşısında duygulanan Başkan Levent Piriştina’nın annesi ve merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina da Bucalılara seslenerek “ Bu 5 sene içinde oğluma sahip çıktığınız ve yücelttiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.