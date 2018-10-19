Aytuğ Atıcı, aday adaylığını açıkladı

Geçtiğimiz üç dönemde CHP Mersin Milletvekili olarak görev yapan Aytuğ Atıcı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için başvurdu.

Aytuğ Atıcı, 'Mersin'e sözüm var' başlığı altında bir manifesto da yayınladı.

"Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda akıl, bilim ve teknolojinin ışığıyla kentimizi modern ve sosyal belediyecilik hizmet anlayışıyla tanıştıracağıma söz veriyorum" diyen Atıcı, manifestosunda şu ifadelere yer verdi:

"Özgürlükçü bir yaklaşım üzerinden çok kültürlü, çok dilli ve çok kimlikli yaşamı birer zenginlik olarak görerek, birlikte yaşamı temel alıyorum. Yerel yönetimleri birer şirket olarak değil, halka hizmet veren kurumlar olarak görüyor ve yerel hizmetlerin verilmesinde kârı değil, toplum yararını esas alıyorum. Başta toplu sözleşme ve grev hakkı olmak üzere işçi ve memur bütün çalışanların sendikal hak ve özgürlüğünü kısıtlamayacağıma söz veriyorum. Yurttaşlar arasında sınıfsal konum, kan bağı, cinsiyet, yaş, din veya inanca dayalı hiçbir ayrımcılığa izin vermeyerek yerelleri eşitlik idealinin yaygınlaşma alanları olarak görüyorum."