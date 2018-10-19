CHP: OHAL Komisyonu oyalama amaçlı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen OHAL Komisyonu’nun 125.000 başvurudan sadece 2.300’ünün kabul ettiğini hatırlatarak komisyonun oyalama amacı taşıdığını belirtti.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu verilerinin açıklanmasının ardından bir infografik görsel aracılığıyla rakamları paylaştı. Komisyon tarafından iki yılda verilen karar sayısının sadece 36.000 olduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, bugüne dek toplam 125.000 başvurudan sadece 2.300’ünün kabul edildiğini hatırlatarak “Olağanüstü halin sona erdiği bir yalandır. 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da sivil darbe rejimi inşa edildi, 125.678 kişi kamu görevinden çıkarıldı. Yargı kararı olmadan terörle ilişkili kabul edilen bu kişiler, takipsizlik veya beraat kararları almalarına rağmen işlerine iade edilmiyor.” dedi.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun oyalama amacı taşıdığını belirten Gökçen, “Her 100 KHK’liden 98’inin başvurusunun hala sonuç vermediği bir ortamda KHK mağdurlarının önce OHAL Komisyonu’na, sonra idari yargıya, ardından Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmaları bekleniyor. Fiili bir yurt dışı çıkış yasağı olan KHK’liler sivil ölüme mahkûm edilmeye devam ediliyor. OHAL Komisyonu kararlarında “kurum ile yazışma” gibi hukuk dışı bir ölçüte yer veriliyor.” açıklamasında bulundu.

Gökçen, “Hukuk devletinin gereği yapılmadıkça, talepler karşılanmadıkça olağanüstü halin sona erdiği yalanına kimseyi inandıramazsınız. Taleplerimiz şunlar: Hakkında yargı kararı olmayan herkes görevlerine iade edilmeli, pasaportlar geri verilmeli, emeklilik konusunda çelişkili uygulamalar giderilerek emeklilik hakları tanınmalı ve isimleri TC Kimlik numaralarıyla birlikte Resmi Gazete’de yayınlanarak fişlenen herkesten resmi özür dilenmelidir.” dedi