Erdoğan'ın bozkurt işareti sonrası CHP'den Bahçeli'ye çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bozkurt işareti yapmasını “Sayın Bahçeli’den de rabia işareti bekleniyor” diyerek yorumladı.

Erdoğan'dan Afrin sloganına Bozkurt işaretli yanıt

“BİR ZAMANLAR TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AYAKLAR ALTINA ALAN…”



Erdoğan, Mersin’de halka hitap ederken ‘Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan’ dediği sırada önce bozkurt işareti yaptı, ardından da ‘rabia’ işaretiyle devam etti. Erdoğan’ın bozkurt işareti yapmasını sosyal medya hesabı Twitter’dan değerlendiren Öztürk de şunları yazdı:

“Bir zamanlar Türk milliyetçiliğini ayaklarının altına alan Sayın Erdoğan bozkurt işareti yaptı ve ülkücüler inandı. AKP’nin terör çarkına şeref, haysiyet ve itibarını kaptırdığını söyleyen Sayın Bahçeli’den de rabia işareti bekleniyor, buna da bütün AKP’liler inanır. Yeter ki oy verin.