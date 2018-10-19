CHP'den son dakika seçim genelgesi

Gerçek Gündem - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi parti teşkilatlarına genelge gönderdi. Genelgede aday adaylık müracaat tarihlerinin uzatıldığı bildirildi.
Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun ile Genel Sekreter Mehmet Akif Hamzaçebi imzasıyla teşkilata gönderilen genelgede 27 Eylül'de aday adaylığı süreçlerine ilişkin genelgenin gönderildiği hatırlatıldı.
Genelgede, "Aday adaylarımızdan gelen yoğun talep nedeniyle 2008/1 sayılı genelgemizde bildirilen Aday Adaylık Başvurularının son tarihi 26 Ekim Cuma günü saat 17:00'ye kadar uzatılmıştır" denildi.