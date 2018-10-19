Pekdaş: Cesaret, kararlılık ve aşkla yeniden adayım

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmak için başvuru yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanlığı’na dosyasını teslim eden Başkan Pekdaş, “Cesaret ve kararlılıkla; aşkla ve sevgiyle bu yolda yürümeye devam etmek için, Konak’ın enerjisini yükseltmek için yeniden adayım” dedi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın aday adaylığı başvurusuna Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’ın yanı sıra muhtarlar, sendikacılar, kadın örgütleri temsilcileri, taraftar grupları, tiyatro toplulukları, hemşehri dernekleri ve esnaf odalarından çok sayıda kişi destek verdi. İlçe başkanlığı önünde toplanan ve ellerinde ‘Bu yolda Yalnız Değilsiniz’, ‘Konak’ın gururu İzmir’in annesi’, ‘Konak’a kadın eli değdi’ yazılı pankartlar taşıyan kalabalık destek sloganları attı. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’ya dosyasını teslim eden Başkan Pekdaş, yeni döneme ilişkin “Yeniden varım, yeniden aday olmak istiyorum. Bu nedenle başvuru dosyamı örgütüme teslim etmeye geldim” dedi.

CUMHURİYET BİR KADIN DEVRİMİDİR

Diğer aday adaylarına başarılar da dileyen Pekdaş, “Biz burada pek çok aday adayı olarak başvuru hakkında sahibiz. Türkiye’de başka bir partide bu yok. Çünkü başka bir partide demokrasi yok. Onların demokrasi gibi bir idealleri yok. Biz bu gücü Büyük Atatürk, İsmet Paşa ve onların silah arkadaşlarından alıyoruz. Onlar cephe cephe savaşarak, emperyalist işgale karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı verdiler. Bağımsızlığımızı kazandırıp, arkasından bir hukuk devrimi gerçekleştirerek bu ülkede insanların özgür olmasını, yurttaş kimlikleriyle çalışmasını sağladılar. En önemlisi bir kadın devrimi gerçekleştirdiler. Bu devrim sonucu biz kadınlar her alanında var olduk. Okuduk, meslek sahibi olduk, yönetici olduk, başkan olduk. Ben bu nedenle büyük Atatürk ve onun silah arkadaşları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Onlardan aldığımız güç, onlardan aldığımız cesaret ve kuvvetle bundan beş yıl önce bu göreve talip oldum. ‘Yürüyelim Konak’ diyerek başladık ve o tarihten beri de Konak’ın bütün sokaklarını işçilerimiz, muhtarlarımız, çalışanlarımız sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, sendikacılarla birlikte yürüyoruz. Cesaret ve kararlılıkla yürüyoruz. İşte bu cesaret ve kararlılığın eksilmemesi işçin adayım” diye konuştu.

ÜRETEN VE PAYLAŞAN KENT KONAK

Konuşmasında İzmir’in kalbi Konak’ı uluslararası paylaşan şehirler ağına dahil ettiklerini de söyleyen Pekdaş, “Bir kentin sadece marka olmadığını bilerek, o kenti birlikte sevip, korumak ve enerjisini ortaya çıkarmak için paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bildik. Bu nedenle cesaret ve kararlılıkla, aşkla ve sevgiyle bu yolda yürümeye devam etmek için, Konak’ın enerjisini yükselmek için yeniden adayım” dedi. Tarih boyunca pek çok kültüre ve medeniyete ev sahipliği yapan İzmir’in barış dilini, kültür ve medeniyet kardeşliğini devam ettirmek istediklerini dile getiren Pekdaş, “Türkiye’nin de buna ihtiyacı var. Dayanışma, kardeşlik ve barıştır yaşatacağımız. Adaletli olmayı da önemsedik. Her bölgemizi eşit şekilde hizmet etmeye çalıştık. Bütçemizi adaletli kullandık. Bütçemizden tasarruflar yaptık. Kamusal mekan önemlidir dedik, kamulaştırmalar yaptık. Hizmetleri daha nitelikli verebilmek için araçlar aldık. Konak belediyesinin tarihinde görülmediği kadar kamulaştırma, tarihinde görülmediği kadar araç alımları gerçekleştirdik. Çalışanlarımızı hiç mağdur etmedik. Onlara Türkiye’nin en yüksek ücretlerini ödedik. Zamanında ödedik ve bütçemizin bereketini ortaya çıkardık. Bundan sonrada üreten ve paylaşan Konak için, cesaretle ve aşkla yola devam diyorum” diye konuştu.