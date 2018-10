CHP'li Hayri İnönü başvurusunu yaptı

Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmak için Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçe Başkanlığı'na başvurusunu yaptı.

İnönü, Şişli’yi Türkiye’nin en yaşanabilir ilçesi yapmanın yanı sıra Şişli Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin yeniden Şişli halkına kazandırılması için yeniden aday olduğunu açıkladı.

2014 yılından bu yana Şişli Belediye Başkanlığı'nı yürüten Hayri İnönü 2019 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden aday olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurusunu yaptı.

Sosyal ve ekonomik projelerden kültür - sanata, halk sağlığı hizmetlerinden spor faaliyetlerine uzanan pek çok alanda örnek çalışmalar yürüten Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, 2019 yerel seçimleri için de iddialı.

“Halkın güvenine layık olmalıyız”



4,5 yıl önce yola çıkarken kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin, ekonomik ve sosyal olarak dezavantajlı grupların huzurla yaşayacağı bir Şişli yaratacağına söz verdiğini hatırlatan İnönü, asıl önemli görevinin ise halkın malına, parasına sahip çıkmak olduğunu söyledi. “Bugüne kadar sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışıyla halkımıza hizmet verdik. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine kadar her vatandaşımızın yanında olduk. Daha yaşanabilir, marka bir kent yaratmak için var gücümüzle çalıştık. Ancak benim en büyük görevim, halkın parasına sahip çıkmak ve güvenine layık olmak.

Çünkü halk bunun için bana güvendi, oyunu verdi. Daha önceki yönetimler tarafından 1 lira karşılığında bir vakfa devredilen Şişli’nin gayrimenkullerini yeniden Şişli’ye kazandırmak için bir hukuk mücadelesine başladım. Yargı tarafından Şişli halkının lehine çok güzel kararlar çıkmaya başladı. 2019 yılında da yeniden göreve gelerek bu mücadelemizi tamamlayıp, bütün malları halkın hizmetine sunacağız.

“Biz şov değil, iş yapıyoruz”

Görev yaptığı 4.5 yıl boyunca ekibiyle modern yönetim anlayışıyla Şişli’yi yönetmeye çalıştıklarını belirten Hayri İnönü; “Bizim işimiz şov değil, hizmet üretmek. Hizmet üretiyoruz diye de çıkıp davul zurna çalıp, bağıracak değiliz. Bu bizim görevimiz çünkü. Bu görev bilinci ile çalışmak, halka en doğru hizmeti sunmak ve ihtiyaçlarına yanıt vermek asıl hedefimiz. Zaten bütün gelişmiş ülkelerde de aynı yönetim anlayışı hakimdir. Hizmetin iyi değilse şovla halkın gözünü boyamaya çalışırsın. Yeni dönemde de Şişli’de yaşayan her çocuk kreşe, spor imkânlarına, sosyal faaliyetlere ücretsiz erişebilene, her genç hayallerini gerçekleştirebileceği koşullara kavuşana, her kadın gerçek anlamda özgür olana, her yaşlı kendini huzurda ve güvende hissedene ve her hane temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılayana kadar görevimi tamamlanmış saymayacağım” dedi.