Balyeli: Kemalpaşalılara haklarını teslim etmek için adayım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemalpaşa Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Cemil Balyeli, aday adaylığı dosyasını Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil’e teslim etti. Avukat Ahmet Cemil Balyeli, “Kemalpaşalıların hakkını almak ve gerçek sahiplerine teslim etmek için adayım” diye konuştu.

CHP’nin 2014 yerel seçimlerinde kaybettiği ilçelerden biri olan İzmir Kemalpaşa’da iddialı aday adaylarından biri olan Avukat Ahmet Cemil Balyeli, dosya teslimini eşi Avukat Özlem Balyeli ve partililer ile birlikte yaptı. Balyeli, yaptığı açıklamada siyasetin yanı sıra mesleği gereği de Kemalpaşalıların çözüm aradığı konularda yanında olduğunu ve hak arama noktasında elini her zaman taşın altına koyduğunu belirtti. Kemalpaşa Belediye Başkan Aday Adayı Balyeli, “Bu kadar güzelliği, zenginliği, çeşitliliği bünyesinde barındıran ve gelişime hızla koşan Kemalpaşa, sadece kendisini ve dar çevresini düşünen beceriksiz ellerde, ne yazık ki her geçen gün kan kaybediyor ve soluyor. Yaşadığım yerin doğasına, tarihine sahip çıkılmadığı gibi, insanlarına da değer verilmediğini gördükçe kahrolmaktansa, sürece müdahale etmek gerektiğini düşündüğümden adayım. Kemalpaşa hak ettiği değeri ve özeni kendi yöneticilerinden görememekte yani haksızlığa uğramaktadır. Kemalpaşa’nın ve Kemalpaşalıların hakkını almak ve gerçek sahiplerine teslim etmek için adayım” diye konuştu.

ÇÖPÇÜLERLE KALKACAK, BEKÇİLERLE YATACAĞIM…

Kemalpaşa’nın eksikliklerine rağmen, konumu, tarihi, havası ve doğal güzellikleri ile şu anda İzmir’in yıldızı olduğunu söyleyen Balyeli, “Belediye başkanı olduğumda, çöpçülerle kalkacak, bekçilerle yatacağım. Yani çok çalışacağım. Kemalpaşa’yı önce Türkiye’nin, sonra da dünyanın yıldızı yapacağım. Kemalpaşa denince, artık kimsenin aklına Mustafa Kemalpaşa tatlısı gelmeyecek. Kemalpaşa denince akla; sanayisi, kirazı, zeytini, zeytinyağı, eti, sütü, doğal ve kültürel turizmi ile dünyada tanınan marka bir kent gelecek. Kemalpaşa denince akla; tarım, sanayi, turizm ve eğitim alanlarında parmakla gösterilen örnek bir kent; sosyal ve kültürel etkinliklere katılımla örnek bir kentli, emeğinin karşılığını alan, aldığı bu karşılıkla sosyal hayata katılım sağlayan, ürününün yanında sanat ve kültür yaratan köylü gelecek” açıklamalarında bulundu.

‘YILLARDIR KEMALPAŞALILARA HİZMET YOLUNDAYIM’

Aday adaylığı ve başkanlığa giden sürecin kendisi için yabancı olmadığını, pek çok konuda ilçe halkına hizmet ettiğine vurgu yapan Balyeli, “Ben yeni bir yola çıkmıyorum, zaten yıllardır Kemalpaşalılara hizmet yolundayım ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kemalpaşa’nın en büyük sorunu olan 4200 haneyi, 21.000 kişiyi ilgilendiren Kentsel Dönüşüm Projesinde halkın mağdur olmaması, hakkını alması ve kendi kararını kendisi vermesi için Kemalpaşalılarla omuz omuza mücadele ediyorum. Yine Kemalpaşalı gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, sosyal hayatlarının zenginleşmesi ve Atamızın adını taşıyan bu İlçenin takımının iyi yerlere gelmesi için Kemalpaşa Spor Kulübü çatısı altında Kemalpaşalılara hizmet etmeye çalışıyorum. Yine bugün aldığı emekli maaşı ile ancak günlük geçimini sağlayan emeklilerin, sosyal ve ekonomik haklarını alabilmeleri için ve örgütlü mücadeleye inandığım için Emekli-Sen’e ve diğer tüm sivil toplum kuruluşlarına katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bununla birlikte, her ne konuda olursa olsun, haksızlığa uğrayan Kemalpaşalıların her zaman yanında oldum ve olmaya da devam edeceğim. Benim yolculuğum burada uzun yıllardır sürüyor ve belediye başkanı olsam da olmasam da devam edecek. Bu yolculuk, yoksullukla mücadele, ezilenin yanında olma, insanı, hayvanı, doğayı koruma ve adalet yolculuğudur. Ben bu yolculuğumun bundan sonraki kesimini Kemalpaşalılarla birlikte yürümek istiyorum. Birlikte yürüyüp, birlikte yönetmeye talibim” şeklinde açıklamada bulundu.

ALTI OK’U YENİDEN DALGALANDIRACAĞIZ

Kemalpaşa’da yeniden CHP bayrağını dalgalandırmak için ekibi, ilçe örgütü ve tüm Kemalpaşalılarla birlikte azim ve kararlıkla çalışacaklarını ve ‘altı ok’u dalgalandıracaklarını ifade eden CHP Kemalpaşa Belediye Başkanı Aday Adayı Balyeli, şunları dile getirdi: “Seçimi almak için, diğer partilerin kimi aday göstereceklerine ve ne kadar oy alacaklarına yönelik matematik formüllerine gerek yok. Kendisine ve çevresine saygısı olan, bölücü değil birleştirici, adil, samimi, dürüst, çalışkan başkan ve meclis üyesi adaylarıyla bu seçim kazanılacak. Belediye başkanı olduğumda, öncelikle mevcut belediye tarafından yapılan ve hali hazırda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan ve çıkarılacak tüm planların iptali için gereken her türlü mücadeleyi verecek, mücadele verenlere destek olacağım. Sadece kentsel dönüşüm alanında yaşayanlar değil, tüm Kemalpaşa halkının katılımı ile yerel dokuya uygun, insanların hassasiyetlerini dikkate alan, her türlü sosyal donatıya sahip yeni imar planları yapacağım. Yeni konutların Kemalpaşalı müteahhitlerce yapılması, aynı şekilde, müteahhitlerin de tüm alış verişlerini Kemalpaşa esnafından yapmasını sağlayacak ve teşvik edeceğim. Bu şekilde kentsel dönüşümden doğacak tüm rantın yine Kemalpaşa’da ve Kemalpaşalıda kalmasını sağlamış olacağım.”