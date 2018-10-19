HDP'den Demirtaş iddiası: Serbest kalabilir

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM'in tahliye yönünde karar verebileceğini belirten HDP'li Ayhan Bilgen, AİHM'den böyle bir karar gelmeden tahliye kararı verilebileceğini söyledi.

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi yönünde karar çıkabileceğini söyleyerek, AİHM kararından önce Türkiye'den tahliyesi yönünde karar verilebileceğini ileri sürdü.

Bilgen, "AİMH'den tutuklulukla ilgili olumlu bir karar çıkacağını bekliyoruz. AİHM öncesinde tahliye etmeyi düşünebilirler" dedi.