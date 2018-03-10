Veli Ağbaba'dan Başbakan Yıldırım'a şeker daveti

ANKARA (ANKA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Sayın Başbakanla geçmişte özelleştirdikleri Tekel, Sümer, Et Balık Kurumu, SEKA fabrikalarının yerlerini birlikte ziyaret etmeye davet ediyorum. Gelin gezelim. Hangi fabrika daha fazla üretim yapıyor” dedi.

Ağbaba yaptığı açıklamada, Başbakan’ın şeker fabrikalarına ilişkin açıklamasına yanıt vererek şöyle dedi:

“Başbakan'ın aklına nihayet ‘şeker’ konusu gelmiş. Oy kaygısı insana neler söyletiyor. Neresinden tutsanız elinizde kalan konuşmalar. Başbakan, ‘Bu fabrikalar daha fazla kapasite ile çalışacak’ demiş. Sayın Başbakanla geçmişte özelleştirdikleri Tekel, Sümer, Et Balık Kurumu, SEKA fabrikalarının yerlerini birlikte ziyaret etmeye davet ediyorum. Gelin gezelim. Hangi fabrika daha fazla üretim yapıyor. Vazgeçtik fazla üretimi hangi fabrika yerinde duruyor gelsin birlikte bakalım. Şayet daha fazla üretim yapan fabrika varsa çıksın ismini açıklasın. 2002 yılında 405 bin olan tütün üreticisi sayısı yüzde 86 azalarak 50 binlere geriledi. Yani özelleştirmeler sonucu üretilen ürün de, üretici sayısı da kapasite de azalıyor. Şeker fabrikalarında bunun tersi düşünülemez.”