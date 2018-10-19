Temizlik işçisi Konak Belediye Meclisi'ne aday

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 21yıl boyunca binlerce sokağın çöpünü toplayan Mehmet Emin Dağ, meclis üyeliği yolunda adım atarak aday adayı olduğunu açıkladı.

CHP Konak ilçe örgütünde düzenlenen toplantıda, meclis üyesi seçildiği taktirde, ilk gün meclise işçi tulumu giyip, süpürgesi, konteyneri ve faraşı ile birlikte gideceğini belirten Mehmet Emin Dağ" İşçinin emekçisinin gözü kulağı olacağım" dedi.

Konak ilçede binlerce sokağı ezbere bildiğini, vatandaşlardan gelecek her türlü sorunu çözmek için aday olduğunu ifade eden Dağ, bundan böyle halka hizmet için çalışacağını söyledi. Dağ'ın aday adaylığı açıklamasında; CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, sendika başkanları, işyeri temsilcileri, parti üyeleri ile ailesi ve yakınları yalnız bırakmadı. Dağ başvuru dosyasını ilçe başkanı Gruşçu'ya teslim etti.