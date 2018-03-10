Aytun Çıray: 15 gündür soruyorum kim bu bakan?

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partilerinin kurulmasıyla birlikte ülkedeki siyasi dengelerin değiştiğini belirterek, "Huzuru yeniden inşa etmeye geliyoruz. Büyük ülke olma, millet olma hedefine mücadele ederek varacağız. İnançla, imanla, halkın desteğiyle güçlükleri aşacağız. Kronik sorunların çözülmesi için alternatif gereklidir. İYİ Parti o alternatiftir" dedi.

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İzmir’de ilçe kongrelerini tamamlayan İYİ Parti, 1’nci Olağan İl Kongresi’ni Balçova Termal Otel Kardelen Salonu’nda yaptı. Yaklaşık 3 bin kişinin bulunduğu salonda 24 ilçeden 552 delegenin oy kullanacağı bildirildi. Kongrede, ilçe başkanları atanan, ancak kongreleri henüz gerçekleşmeyen Menderes, Karaburun, Narlıdere, Bergama, Kınık ve Bayındır teşkilatlarının oy kullanamayacağı belirtildi.

Tek aday olduğu kongrede açılış konuşmasını yapan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar, göreve getirildiği 1 Kasım 2017’den itibaren İzmir’deki il binaları için yer aramaya başladıklarını ve çeşitli engellemelere rağmen kendilerine yakışır il binası yapmak için çalıştıklarını söyledi. 3 ay gibi bir sürede her gün yüzlerce kişiyi ağırladıklarını kaydeden Ulupınar, Türkiye’de en büyük sorunun terör olduğunu söyledi.

Ulupınar, “Teröre harcanan paranın limiti bilinmemekle beraber 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arası olduğu konuşuluyor. 500 milyar dolar Doğu ve Güneydoğu'ya yatırım yapılsaydı orada en ufak bir sorun kalmazdı. Güneydoğu Avrupa ülkeleriyle kıyaslanacak kadar modern bir bölge olurdu. Ekonomi ve işsizlik gibi sorunlar varken Türkiye’yi bekleyen en büyük tehlike bana göre toplumsal ayrışmadır. Ülkenin yüzde 50’si diğer yüzde 50’ye küfrediyor. Ülkeyi karpuz gibi ikiyi böldüler" diye konuştu.

'KADIN SİYASİ LİDER KORKUTTU'

Son günlerde gündeme gelen kadınlar ile ilgili söylemleri eleştiren Ulupınar, "Cumhurbaşkanı diyor ki, kadınla erkeği eşit konuma getirmek fıtrata aykırıdır. Bakanlar işsizliği, kadının çalışmasına bağlıyor. Din adına fetvalar veriyorlar. '25 yaşında adamla 7 yaşında bir kız evlenebilir' diyorlar. 'Eşofman giymeyeceksiniz, okumayacaksınız, eve kapanıp kocanızın kölesi olacaksınız!' Bu karanlık zihniyete inat aziz milletimiz liderini çıkardı. Onların ilkel düşünceleri varsa bizim de Meral Akşener gibi bir liderimiz var. Kadınlara bu gözle bakanlar bir kadın siyasi lideri görünce korktular" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerinden örnekler veren Yıldırım Ulupınar, "Bahçeli 'İki yanlıştan bir doğru çıkmaz, Recep Tayyip Erdoğan’dan Cumhurbaşkanı olmaz' diyordu. Erdoğan da misliyle yanıt veriyordu. Şimdi bir araya gelip bir ittifak kurdular. Bu ittifak İYİ Parti’den korktukları için oluştu" diye konuştu.

'TÜRKİYE’NİN BU İKTİDARDAN KURTULMASI GEREKİR'

Divan üyelerinin belirlenmesinin ardından konuşan Divan Başkanı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da İstiklal Savaşı'nın sembol şehri İzmir’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aydın, "Bu topraklar emperyalizme başkaldıranların, milli mücadele adına yedi düvele karşı kahramanca direnenlerin yaşadığı bir şehirdir. Dünkü Yörük Ali Efe günümüzdeki Fırat Çakıroğlu’dur. Büyük hareketler bir çoban ateşi ile başlar. İYİ Parti’nin hikayesi de böyle başladı. Liderimizin yaktığı çoban ateşi Türkiye’nin dört bir yanını sardı. Partimiz bir umut hareketi oldu. Böyle bir ortamda parti kurmanın Anadolu’ya yaymanın zorluğu ortada.

Bu yolda emeği olan herkese teşekkürler. OHAL’in olağan hale geldiği, muhalif seslerin kısıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye’nin bu korku tünelinde, bu iktidardan mutlaka kurtulması gerekir. Bir an önce normalleşmesi gerekir. Ülkemizin kuruluş değerleri ve fabrika ayarlarına dönmesi, anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi gerekir. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan çok partili parlamenter demokratik sistemin yeniden inşa edilmesi gerekir. Kronik sorunların çözülmesi için alternatif gereklidir. İYİ Parti o alternatiftir. Bazen soruyorlar ‘Kimin partisisiniz’ diye. Biz iyilerin, cesurların, milliyetçilerin, demokratların, velhasıl Türkiye paydasında buluşan herkesin partisiyiz" dedi.

'ŞİMDİ HESAP VAKTİ'

İYİ Parti’nin kurulmasıyla birlikte ülkedeki siyasi dengelerin değiştiğini öne süren Aydın "Bu ülkeyi babasının çiftliği gibi yöneten iktidar, tek başına yüzde 50 artı bir oy alamıyor. Müttefiki de yüzde 10 barajını aşamıyor. Dolayısıyla bu ittifak çıkar ittifakıdır. Zamanında bölücü ihanet çeteleri ile çözüm adı altında ittifak yaptılar, ülke kan gölüne döndü. Zamanında FETÖ ile ittifak yaptılar, bu ihanet şebekesinin devletin kılcal damarlarına kadar sızmasına, bütün sınavlarda soruların çalınmasına, hain darbe girişiminin yaşanmasına yol açtılar.

Şimdi çıkıp ‘Bu yapının zararlı olduğunu yeni öğrendik, milletimiz bizi affetsin’ diyorlar. Biz İYİ Parti olarak ‘yok öyle yağma’ diyoruz. Artık aldatıldım, kandırıldım diyerek sıyrılma vakti değildir. Şimdi hesap vaktidir. Bu hesabı sormak boynumuzun borcudur. Atatürk diyor ki, 'Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.' Yerlilik ve millilik sözle değil, özle olur. Huzuru yeniden inşa etmeye geliyoruz. Büyük ülke olma, millet olma hedefine mücadele ederek varacağız. İnançla, imanla, halkın desteğiyle güçlükleri aşacağız" diye konuştu.

İYİ Parti olarak gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyleyen Koray Aydın, coşkuya layık olacaklarını dile getirerek "İzmir iyi olacak, Türkiye iyi olacak" dedi.

ÇIRAY’DAN TERÖRLE MÜCADELE ELEŞTİRİSİ

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray ise yaptığı konuşmada, güçlü bir kadroya sahip olduklarını vurguladı. Türkiye’yi yönetmeye hazır bir kadroya sahip olduklarını belirten Çıray, "Bizim iddiamız iktidar. Bu kadar kısa süre önce kurulmuş bir parti, bugün birçok kentte meydanlara sığmıyor. Ben 15 gündür bir soru soruyorum: Selahattin Demirtaş mahkemede 2010 referandumuna giderken bir bakanın Abdullah Öcalan’ın mektubunu göndererek ‘evet’ oyu vermeleri için baskı yaptığını söylüyor. Kim bu bakan? Herkesi terörist olmakla suçluyorlar. İçi boş, uyduruk bir çözüm paketi uydurup PKK’nın önünü açtınız, PKK’yı Güneydoğu'dan çıkaracağım derken, hendekler açılmasını sağladınız" şeklinde konuştu.

Türkiye’de muhalefetin eksik olduğunu öne süren Çıray, "Hakim de savcı da bunlar. Bunlar rahata alışmıştı. Hem iktidar onlardı, hem muhalefet onlardı. Kendi muhalefetlerini kendileri yapıyorlardı. Şimdi İYİ Parti geldi. Gerçek muhalefet geldi. İttifak yasası ortaya çıkardılar. Bugün Türkiye’de İYİ Parti olmasaydı, cumhurbaşkanlığı seçimlerini tartışıyor olmayacaktık. Oyunu bozan olduk. İttifak ihtiyacı ortaya çıktı. Burnundan kıl aldırmayanlar şimdi birbirine yanaşıyor. Saray koalisyonu küçük ortağıyla bir araya geldi. Partiyi millet kurar, görevi millet verir. İYİ Parti’de siyaset yapmak milli bir görevdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından oy kullanma işlemleri başladı. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar'ın yönetim kurulu asil listesi 84 kişiden oluşurken, disiplin kurulu asil listesinde 9 isim yer aldı.