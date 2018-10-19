Erol Tepebaşı Ataşehir Meclis Üyeliği için başvurdu

Ali Bal/ İstanbulum - Erol Tepebaşı 2019 Yerel seçimlerinde CHP'den meclis üyesi adayı olabilmek için resmi başvurusunu yaptı.

Çankırı Çerkeş Dernekler Birliği Başkanı, Çankırı Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve bir dönemde CHP Ataşehir İlçe Başkanlığında yönetici olarak görev yapan, Mevlana Mahallesi Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüten Erol Tepebaşı, kendisine eşlik eden Çankırı Vakfı Onursal Başkanı ve Türkiye muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Sami Soydal, Çerkeş Dernekler Birliği yönetim kurulu üyeleri, Çankırı dernekleri başkanları, Ataşehir Mevlana Mahallesi yürütme kurulu başkan ve üyeleri, ailesi ve gönül dostları ile birlikte CHP Ataşehir İlçe Başkanlığına gelerek başvuru evraklarını İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak’a teslim etti.

“ÇANKIRILILAR OLARAK BİZE DÜŞEN GÖREV İÇİN HAZIR OLDUĞUMUZU İFADE ETMEK İÇİN BURADAYIZ”

Evrak tesliminden önce Çankırı Vakfı Onursal Başkanı ve Türkiye muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Sami Soydal; "Uzun zamandır CHP İlçesinde görev yapan, STK larımız da bizimle beraber görev yapan İstanbul Çankırılılar Dernekler Federasyonumuzda, Çankırı Çerkeş Dernekler Birliği Başkanı olarak Vakfımızda, çalışmayı kendine şiar edinmiş Erol Tepebaşı arkadaşımızı 2019 Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı olarak sizlere arz etmeye geldik. Sizin ve parti büyüklerinin de takdirlerinizle arkadaşımızı Meclis üyesi Adayı ve de Meclis Üyesi olarak görmek istiyoruz. Bizlere de Çankırılılar olarak nasıl bir görev düşüyorsa buna da hazır olduğumuzu ifade etmek için huzurlarınıza geldik" dedi.

"ÇANKIRILI DOSTLARIMIZIN YOĞUN İLGİSİ BİZİ MEMNUN ETTİ"

Sami Soydan’ın konuşmasından sonra CHP İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak, destek için gelen kalabalık topluluğa hitaben yaptığı konuşmasında; “Erol Tepebaşı her konuda çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle ve erdemli duruşuyla takdir ettiğimiz bir arkadaşımız. Arkasında Çankırılı dostlarımızın da çok yoğun ve saygıdeğer bir duruş göstermeleri çok onur verici, hem bizim hem de Erol kardeşimiz için. Benim İlçe Başkanı olarak görevlerimden biride toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek kaynaşmayı sağlamak, bu kesimlerle bağlarımızı güçlendirmek. Sizlerle de zaman zaman bir araya gelip lokmalarımızı paylaştık, aramızda bir STK temsilcisi arkadaşımızın olması bu bağlarımızı güçlendirir. Çözebileceğimiz çok sorunumuz var ama Ülkemizin en önemli sorunlarından biri toplumun bir birini yeteri kadar tanıyamaması, ya da bizleri yönetenlerin bir birimizi yeteri kadar tanımamıza fırsat vermemeleridir, sürekli bizleri ayrıştırmalarıdır. Bizler bu topraklarda kader birliği içerisinde yaratılmış ve kader birliği içinde birlikte yaşamasını öğrenmiş ancak yanlış yönetimler yüzünden, yanlış politikalar yüzünden bir birini yeteri kadar anlayıp tanıyamamış insanlarız. Bizler acıyı da sevinci de birlikte paylaşma kaderi içindeyiz. Bizler zaman zaman bir araya gelerek bunu başaracağız. Erol kardeşimizi tanıyoruz ancak arkasında sizlerin bu desteğini görmek bizleri çok memnun etti” ifadelerini kullandı.

“ATAŞEHİRLİLERİN BATTAL İLGEZDİ BAŞKANLARINA SAHİP ÇIKACAKLARINA İNANIYORUM”

Yerel seçimlerin önemine de değinen Altınkaynak, Battal İlgezdi'nin yeniden aday gösterileceğine inandığını ve Battal İlgezdi'nin yerel yönetimlere çok şey kattığını, Ataşehirlilerin başkanlarına sahip çıkacağını söyledi.

Altınkaynak, bu ülkenin kurucu liderlerinin liderliği tartışılamayacağına değinerek yaratılan algıların yanlış olduğunu dile getirerek konuşmasını şöyle sonuçlandırdı: "Erol Tepebaşı arkadaşımız bugün ilçemize gelerek aday adaylık başvurularını teslim etmiş bulunmakta, kendisine aday adaylık sürecinde başarılar diliyoruz. Ayrıca biz siyasilerin en haz aldığı durumlardan biri de, toplumun farklı kesimlerinden böylesine kalabalık ve elit topluluğa hitap etmektir. Geldiğiniz ve bizleri onurlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

“BELEDİYE İLE HALK ARASINDA KÖPRÜ OLMAK İSTEDİĞİM İÇİN BURADAYIM”

STK'larda, iş hayatında ve siyasi yaşantısında bu güne kadar yapmış olduğu çalışmaları ve özgeçmişini anlatarak konuşmasına başlayan Erol Tepebaşı; “2019-2024 Yıllarında da Ataşehire ve Ataşehirlilere hizmet etmek için aday adaylık başvurumu gerçekleştirmek için buradayım. Bana destek için gelen tüm dernek başkanlarıma, hemşerilerime ve gönül dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sadece Çankırılılar değil tüm Ataşehirli dostlarımıza, bütün halkımıza hizmet etmek adına Belediye Meclisine girmek ve belediye ile halk arasında köprü olmak istediğim için buradayım” diye konuştu.

“CHP'NİN LİYAKATA ÖNEM VERDİĞİNİ VE HAK EDENİ HAK ETTİĞİ YERDE DEĞERLENDİRECEĞİNE”

Neden CHP'yi tercih ettiğini de anlatan Tepebaşı; “ İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der ve özellikle Battal İlgezdi'nin kendilerine yaklaşımının ve ihtiyaç olsun olmasın her daim yanlarında olduğu hissettirmelerinin çok etkili olduğunu” dile getirdi.

Tepebaşı; “ Hemşerilerinin desteği ile bu yola çıktım. Battal İlgezdi ve ekibi ile bu yolu yürümeyi istiyorum. Ataşehir’i Ataşehir yapan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’dir diyen Tepebaşı; CHP'nin liyakata önem verdiğini ve hak edeni hak ettiği yerde değerlendireceğine inandığını dile getirdi.

Çankırılı hemşerileri ve derneklerin tam desteğini alan Tepebaşı'nı, Aday Adaylığı başvurusu sırasında yalnız bırakmayan hemşerileri; "Size kardeşimizi Aday Adayı olarak getirdik. Erol Başkanımızı seçilecek yerde görmek istiyoruz hatta Meclis Üyesi olarak geri istiyoruz" dediler.

Erol Tepebaşı Aday Adaylık dosyasını CHP İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak'a teslim ettikten sonra toplu fotoğraf çekimiyle basın açıklaması son buldu.