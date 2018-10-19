Murat Erginci Konak için aday adayı

Konak Belediye Meclisi’nin Cumhuriyet Halk Partili üyelerinden, işadamı Murat Erginci, partisinin Konak Belediye Başkanlığı için adaylık dosyasını CHP Konak İlçe Başkanlığı’na teslim etti. İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’ya sunan Erginci, “Bir kenti bir CHP’liden daha iyi yönetecek olan bir başka CHP’lidir. Kaldığımız yerden, daha iyisine, daha güzeline Konak’ı taşıyabilmek için, Konak Belediye Başkanlığına aday adaylığımı buradan ilan ediyorum. Yolunuz, yolumuz aydınlık ve açık olsun” dedi.

Erginci’nin aday adayı olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ise “Örgütümüzün içinden gelen aday adaylarımızı çok önemsiyorum. Yerel seçimler, genel seçimlerin belirleyicisidir. Bu açıdan yerel seçimlere her zaman çok enerjik biri biçimde hazırlanıyoruz. Sayın Murat Erginci’ye teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Tarihsel sorumluluğumuz var”

Yirmi yıla yakın zamandır CHP örgütünün verdiği her görevi mutluluk ve başarıyla üstlendiğini belirten CHP Konak Belediyesi Başkan Aday Adayı Murat Erginci, “Partimin 20 yıldır görev verdiği, olmamı istediği her birimde görev almış, aldığı tüm görevleri bir partililik bilinciyle yerine getirmeye çaba göstermiş, 2014 yılından itibaren de Konak Belediye Meclis Üyeliği görevini üstlenmiş bir Cumhuriyet Halk Partili olarak karşınızdayım. Bildiğiniz gibi 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimler yapılacaktır. Partimizin, kentimizin ve ülkemizin içinde bulunduğu koşullar düşünüldüğünde, yapılacak seçimler omuzlarımıza ağır tarihsel sorumluluklar yüklemektedir. Başkanlık sistemiyle birlikte TBMM’nin etkisizleştirildiği, yasama, yürütme ve yargının tek elde, tek kişide toplandığı, hem ülkemiz hem de demokrasimiz açısından olağandışı bir dönemden geçmekteyiz. Elbette bu karanlık dönemi hep beraber sona erdireceğiz. Bu yolda ilk adım yerel seçimlerden başarıyla çıkmaktır” diye konuştu.

Çevreyle, insanla, gençlerle, engellilerle el ele...

Sosyal demokratların tüm dünyada yerel yönetimlerdeki başarılarının, insan odaklı kent yönetme uygulamaları ile genel iktidarın kapsını aradığını vurgulayan Erginci, “Bizim de yol haritamız budur ve Konak’tan bu hedefe katkı koymaktır. Bir kenti Cumhuriyet Halk Partili belediyenin yönetmesi demek, yeşilin, doğanın, çevrenin korunması demektir. Kentsel dönüşümde siyasetin ‘pay hattının’ değil, geleceğin ve kamu yararının gözetilmesi demektir. Engelli yurttaşlara yardım etme duygularıyla yaklaşmak değil, dayanışma duygularıyla omuz vermek demektir. Kadını dolgu malzemesi değil, yapı taşı olarak görmek demektir. Gençleri hamasi nutukların öznesi değil, değişimin, gelişimin ve yönetimin öncüsü olarak görmek demektir. Özgürlük demektir. Nefes almak demektir. Cumhuriyetin temel değerleriyle barışık olmak demektir. Katılım demektir. Birlikte yönetmek demektir” ifadelerini kullandı.

“Bir kenti bir CHP’liden daha iyi yönetecek olan bir başka CHP’lidir” diyen Erginci, “Kaldığımız yerden, daha iyisine, daha güzeline Konak’ı taşıyabilmek için, Konak Belediye Başkanlığına aday adaylığımı buradan ilan ediyorum. Yolunuz, yolumuz aydınlık ve açık olsun” diye konuştu.