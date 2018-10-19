Selçuk'a bir kadın aday daha: Filiz Ceritoğlu Sengel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Selçuk Belediye Başkan Aday Adaylığına başvurusunu yapan isimlerden biri de Selçuk siyasetinin tanınan isimlerinden Avukat Filiz Ceritoğlu Sengel oldu. Sengel yaptığı açıklamada Selçuk’ta yeniden CHP bayrağını dalgalandırmak için birlik ve beraberlik içinde çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.

Selçuk ve İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi olan Sengel, isme bakmaksızın bugüne kadar görevlerini sadece ‘altı ok’tan taraf olarak gerçekleştirdiğini, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışacağını dile getirdi. Filiz Ceritoğlu Sengel, “2019 Mart seçimlerinde CHP’nin Selçuk’ta ve tüm ülkede başarılı olacağına inanç ve kararlığımızla, birlik ve beraberlik vaktimizin geldiğini ifade ederek ‘Ben yok, biz var’” dedi.

Filiz Ceritoğlu Sengel yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

2009 yılında Selçuk Belediyesi CHP Meclis Üyesi olarak başladığım aktif siyaset hayatıma, 2014 yılında Selçuk ve İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi olarak devam etmiş bulunmaktayım. Bu süre içinde partimizin kurumsal kültürüne her zaman saygılı davranarak; örgütümüzde kim görev alırsa alsın, isme bakmaksızın görevlerimi yerine getirmeye çalıştım. Tek bir tarafım oldu, o da ALTI OK...

Bugün artık yeni şeyler söylemek ve yapmak gerektiğine olan inanç ile Selçuk Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday adayı olduğumu bilgilerinize sunmak isterim. Önümüzdeki süreç hem ülkemiz hem de ilçemiz için önemli ve bizlere büyük sorumluluklar yükleyen bir süreçtir.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ülkede yürüttüğü politikaların her alanda olumsuz sonuçları görülmekte ve yaşanmaktadır. İlçemizde de 2014 yılında Selçuk Belediye Başkanlığını kazanan AKP’nin, “Hükümet ve Belediye el ele, daha güzel günlere“ söylemi tutmamış ve ilçemizi yönetemez duruma gelmişlerdir.

Şimdi bizlere düşen; hem yerelde hem genelde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin politikalarına karşı birlik ve beraberlik içinde mücadele etmek ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni Selçuk’ta iktidara taşımaktır.

Aday adaylık ve adayın belirlenmesi sürecinde parti meclisimizin alacağı her türlü karara saygılı olduğumu ve partimizden aday olacak yol arkadaşımızın arkasında, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne karşı mücadelemi sürdüreceğimi belirtmek isterim.

2019 Mart Seçimlerinde; Cumhuriyet Halk Partisi’nin başta ilçemizde olmak üzere, tüm ülkemizde başarılı olacağına olan inanç ve kararlılığımız ile ilkeli siyaset anlayışımızın yüceleştiği; birlik ve beraberlik vaktimizin geldiğini ifade ederek “BEN YOK, BİZ VAR” diyerek, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.