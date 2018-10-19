Manduz Karabağlar için yola çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’de, partinin her kademesinde uzun yıllar görev yapan Karabağlar eski ilçe başkanı Polat Manduz, Karabağlar Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Aile bireyleriyle birlikte ilçe binasına gelen Manduz, adaylık dosyasını İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız’a teslim etti. İlçe Binası önünde yüze yakın partili genç tarafından karşılanan Manduz, alkışlar ve sloganlar eşliğinde adaylığını ilan etti.

“KARABAĞLARIN ÖZ EVLADIYIM”

Karabağlar için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışacağı sözünü veren Polat Manduz, “Karabağlar benim yuvam. Ben bu ilçenin öz evladıyım. Burada var oldum, burada siyaset yaptım. Her sokağını karış karış, her insanını isim isim bilirim. Önce parti örgütümden sonra halkımdan aldığım güçle ilçeme en güzel hizmetleri sunmak için Karabağlar Belediye Başkanlığına adayım. Partimin bayrağını en yüksek oy oranıyla dalgalandıracağıma inanıyorum. Bu yolda benimle yürüyen herkese minnet borçluyum” diye konuştu. Manduz’un konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesildi.

BASIN AÇIKLAMASI 27 EKİM’DE

Manduz, bugünkü planlarının sadece adaylık dosyası vermek olduğunu ifade ederek “Planımız sadece adaylık dosyamızı vermekti. Genç kardeşlerimin sürprizi beni duygulandırdı. Asıl açıklamamızı 27 Ekim’de yapacağız ve projelerimizi de o toplantıda açıklayacağız. Meşaleyi gençlerle yaktık, seçim gecesi de bu heyecanımızı zaferle taçlandıracağız. Bizim mücadelemiz gönüllülük üzerine. Dayatma yok, korku yok. AKP karanlığını, bu inançla yıkacağız” dedi.

“HER YERDE AYAĞININ TOZU VAR”

CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız da “Polat başkanımız bu ilçede İlçe Başkanlığı yapmış, emek vermiştir. Her yerde ayağının tozu vardır. İnşallah bu yeni çıktığı yolda başarılı olur. Burada önemli olan Karabağlar’daki iktidarımızı daha da güçlendirmektir. Genel Merkezimiz hangi adayda karar kılarsa onun arkasında birlik ve beraberlik içerisinde Karabağlar’a göz dikenlere karşı bu kaleyi daha perçinleyecek ve onlara gerekli dersi vereceğiz” dedi.