Priştina açıkladı: Buca için yeniden adayım

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Muhtarlar Günü arefesinde “Buca’yı yönetirken en büyük destekçimiz ve gücümüz” dediği 47 mahalle muhtarıyla keyifli bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Buca Belediye Başkanlığı adaylık başvurusu öncesi düşüncelerini ‘ailesi’ olarak niteliği muhtarlarla paylaşan Başkan Piriştina, tam destek aldı.

Buca’nın muhtarları Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve eşi Ahu Piriştina’nın Muhtarlar Günü şerefine düzenlediği yemekte buluştu. Buca Gölet Tesisleri’nde düzenlenen yemeğe 47 mahalle muhtarı ve aileleriyle birlikte katılarak keyifli bir akşam geçirdi.

Muhtarlardan tam destek

Muhtarlara “ En büyük gücümüzsünüz. Biz bir aileyiz” sözleriyle seslenen Başkan Piriştina, Buca Belediye Başkanlığı adaylık başvurusunu yapmasına saatler kala düşüncelerini muhtarlarla paylaştı. Buca’nın 46 mahalle muhtarı Başkan Piriştina’nın kararını coşkulu alkışlarla karşıladı, tam destek verdi.

Sevdamız olan bu kente hizmete hazırız

Piriştina ” Sevdalısı olduğumuz Buca için bir kez daha yola çıkarken kararımı ilk olarak sizlerle paylaşmak istedim. 5 yıl boyunca ekip olmaya, tek yürek olmaya çalıştık. Beni buraya layık gören, beni buraya atayan, bu bayrağı bana teslim eden CHP örgütüne yarın dosyamı emanet edeceğim. Sizlerden aldığım teveccühle de bir dönem daha kolları sıvamak için yola çıkacağım. Bugün muhtarlarımdan bu sıcaklığı gördüm. Zaten örgütten her zaman bu desteği görüyorum. Çok teşekkür ederim. 5 yıllık zaman içinde hiç kimsenin kalbini, gönlünü kırmamaya çalıştık. Ne yaptıysak içten yaptık, elimizdeki imkanları sonuna kadar kullandık. Mümkün olduğunca ivedilik arz eden işleri yapmaya çalıştık. Ama bugün Başkanlık ettiğim tüm belediye ailem adına da söylüyorum asla ve asla bilerek, isteyerek bir eksik hizmet yapmadık. Şuna emin olun, dün olduğu gibi gelecek 5 yıl içinde heyecanla ama daha tecrübeli daha istekli ve daha içten bir biçimde çalışacağız. Yaşadığımız ve sevdamız olan bu kente hizmet etmek için hazırız” dedi.



Muhtarlar adına söz alan Buca Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Dağdelen, Buca’ya hizmet götürmek adına çok çalışacaklarını söylerken destekleri için Başkan Piriştina’ya teşekkür etti.

Buca’nın emektar muhtarları, ünlü komedyen Sefa Doğanay’ın muhteşem sahne performansı ve skeçleriyle bol kahkahalı bir akşam yaşadı.