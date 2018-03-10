10 Mart 2018 15:36

CHP liderinden Ahmet Şık ve Sabuncu'ya telefon

CHP liderinden Ahmet Şık ve Sabuncu'ya telefon
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tahliye olan Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'yu aradı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada tahliyesine karar verilen gazeteciler Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'yu telefonla aradı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu'ya verilen karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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