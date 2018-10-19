AKP, HDP'ye karşı Diyarbakır'da onu mu aday gösterecek?

HDP ’nin yerel seçimlerde bölgedeki öncelikli hedefi kayyım atanan 94 belediyeyi de geri almak olurken, batıda hedefi ise AKP-MHP ittifakını geriletmek olduğu belirtiliyor.

HDP ’nin özellikle bölgede AKP’nin adaylarına göre hamlede bulunacağı konuşulurken, Diyarbakır ’da daha önce de iktidarın teklif götürdüğü Nihat Hatipoğlu’nun AKP’nin adayı olması durumunda HDP ’nin eski müftü Nimetullah Erdoğmuş’u aday gösterebileceği belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP , 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik bir süredir parti organlarında yapılan tartışmaların ardından kampanya dönemi de yarın Diyarbakır’da yapılacak toplantıyla başlatacak. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin yanı sıra yerel seçim kampanyasının başlatılacağı toplantıda HDP milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri de katılacak. HDP’de 6 ay sonra yapılacak yerel seçimler için öncelikli hedef kayyım atanan bütün belediyelerin geri alınması olurken; 2014 yerel seçimlerine göre kazanılan belediye sayısının artırılması da amaçlanıyor.

HDP’de 2014 seçimlerinde kazanılan 102 olan belediye sayısının 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde en az 150’ye çıkarılması amaçlanıyor. Eylül 2016 tarihinden bu yana İçişleri Bakanlığı söz konusu belediyelerin 94’ünü kayyım atadı.

İttifak gündemde

HDP’de özellikle bölgede Kürt kimlikli partilerle ittifak yapılmasına yönelik temasların yaşandığı belirtiliyor. HDP içinde batıda olası birlikteliklere sıcak bakılırken, AKP-MHP blokuna karşı birliktelik yapılması gerektiği ifade ediliyor. Partinin batıdaki temel hedefi AKP-MHP ittifakını geriletmek olurken, bu kapsamda yerel düzeyde bazı ittifakların yaşanabileceği konuşuluyor.