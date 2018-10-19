‘AKP o bölgede saha temizliği yapıyor’

Mahmut Oral/ CUMHURİYET- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, HDP belediye başkan adaylarının yerine kayyım atayabileceklerine dair açıklamasına tepki göstererek “Eğer siz halkın seçtiklerini görevden alıyorsanız, bunun anlamı ‘Ben saha temizliği yapıyorum, bu saha temizliği ile sizin çıkaracağının adayların önünü kesmek istiyorum’ demektir. AKP Genel Başkanı’nı uyarıyoruz. Türkiye’yi dünya devletleri arasında yeterince madara ettiniz, yeter artık” dedi.

Kaya, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile yerel yönetimlere ilişkin çalışma ziyaretinde bulunmak üzere 2 günlük Diyarbakır ziyareti kapsamında, dün kentte basın koplantısı düzenledi.

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın’ın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Kaya, CHP’nin yerel seçimlere hazırlık için, belediye başkanı çıkaramadıkları 41 ilde geniş kapsamlı çalışma başlattığını, bu kapsamda milletvekillerinin ülke geneline dağıldığını belirterek, ziyaretleri kapsamında halkla ve sivil toplum örgütleri ile bir araya geleceklerini ve beklentilerini alacaklarını söyledi. Bunun sonucunda bir yol haritası çıkaracaklarını, hazırladıkları raporları 21 Ekim’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunacaklarını, ardından da 24 Ekim’de toplanacak parti meclisinde ele alacaklarını belirtti.

Hükümetin görevden aldığı 250’den fazla muhtar hakkında değerlendirme yapan Kaya, “Hâlâ Diyarbakır belediyesi başta olmak üzere yüze yakın belediyeyi kayyım yönetmektedir. Ama halkın iradesini siz cezaevine tıkarsanız, halkın önüne koyduğunuz sandığın sonuçlarına katlanmayacağınızı bugünden ilan ederseniz, siz hem Türkiye’yi hem ünya kamuoyuna adil bir seçim yapmayacağınızı ilan ediyorsunuz demektir” diye konuştu.



Centilmenlik görecek

Amedspor’un deplasman maçlarında karşılaştığı ırkçı saldırılarla ilgili olarak, Erdogan’ın cumartesi günü Diyarbakır’a gelip, stadyumda şöhretler karmasıyla futbol oynayacağını hatırlatan Kaya, “Sporun ne demek olduğunu, centilmenliğin ne demek olduğunu Diyarbakır halkı size gösterecek. Amedspor ile Sakaryaspor arasındaki müsabakada ırkçıların en üst düzeye çıktığı noktada tedbir almaz iseniz, siz bu ülkede de dostluğu ve kardeşliği kuramazsınız” dedi.