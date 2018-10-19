CHP İstanbul’da kimler yarışacak?

GERÇEK GÜNDEM - 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için İstanbul’un ilçelerinden aday olmak isteyenler CHP’liler çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Gerçek Gündem’in kulislerden edindiği bilgilere göre, İstanbul’un ilçelerinden belediye başkan adayı olmak isteyen CHP’li isimler:
BÜYÜKŞEHİR:
Gürsel Tekin
Akif Hamzaçebi
Mahmut Tanal
Aykut Erdoğdu
Bihlun Tamaylıgil
Berhan Şimşek
KADIKÖY:
Şerdıl Dara Odabaşı
Hakkı Sağlam
Necati Ekşi
Kadir Gökmen Öğüt
Aykurt Nuhoğlu
Selami Öztürk
Hüseyin Sağ
Mustafa Demircan
Hakan Şişik
KARTAL:
Altınok Öz
Hüsnü Süslü
Erol Altunoğlu
MALTEPE:
Ali Kılıç
Murat Kapan
Hikmet Karakuş
Ercan Köymen
ÜSKÜDAR:
Erdoğan Altan
Muhammed Çakmak
Mehmet Bekaroğlu
Ahmet Kılıç
Mahmut Ekşi
Onur Cingil
Banu Gün
BEYKOZ:
Nafiz Ünlü
Aydın Düzgün
Coşkun Tosun
Devrim Altıntaş
Gülay Demirel
Mahir Taştan
Muammer Tonya
Gökhan Taneri Vural
ATAŞEHİR:
Battal İgezdi
Onursal Adıgüzel
Beytullah Doğanay
Erol Dolu
Sami Kumser
Oktay Öcal
BAKIRKÖY:
Bülent Kerimoğlu
Rıza Akpolat
Ali Rıza Akyüz
Selçuk Biber
Ziya Disanlı
Serdal Kılavuz
İsmail Akdemir
Nurdan Eriş
Özen Güven
Ali Fatinoğlu
BEYLİKDÜZÜ:
Ekrem İmamoğlu
KÜÇÜKÇEKMECE:
Eren Erdem (Ön seçim yapılırsa)
Engin Ertaç
Burçin Baykal
Oruç Oymak
Çetin Çapan
Cemal Canpolat
Kemal Çebi
BÜYÜKÇEKMECE:
Hasan Akgün
Mehmet Mert (Ön seçim yapılırsa)
ÇATALCA:
Cem Kara
Taşkan Uysal
Engin Akman
Ayhan Otlatıcı
SİLİVRİ:
Özcan Işıklar
Selami Değirmenci
Abdullah Yıldırım
ADALAR:
Atilla Aytaç
Nurhan Çetinkaya
Mustafa Farsakoğlu
Mehmet Dündar Tıraş
Ayşe Nilden Bayazıt Postalcı:
Hıdır Delipınar
Süleyman Türker
Ali Ercan Akpolat
Turan Hançerli
ESENYURT:
Kemal Deniz Bozkurt
Tuncer Marangoz
Taner Uluğ
AVCILAR:
Handan Toprak
Erhan Bozan
İbrahim Bulut
Ufuk Özdündar
Mustafa Değirmenci
Ali Haydar Kahraman
Erdal Kaya
Şerif Ateş
Vicdan Baykara
Ahmet Turan Arlı
Erol Yılmaz
Bahattin İpek
ZEYTİNBURNU:
Metin Doğan
Mithat Şahin
Adil Emecan
BAHÇELİEVLER:
Hüseyin Özkahraman
Mehmet Ali Özkan
BEŞİKTAŞ:
Sebahattin Öztürk
Gülay Yedekçi
Bülent Tatar
Özgür Koçak
Canan Sezenler
İsmail Ünal
Murat Hazinedar
Fidan Aslan
Yasemin Öney Cankurtaran
Cafer Mahiroğlu
Mehmet Arslan
ŞİŞLİ:
Mustafa Sarıgül
Hayri İnönü
Dursun Çaltı
Muammer Keskin
Serdar Kurşun
SARIYER:
Şükrü Genç
Süreyya Cinik
BEYOĞLU:
Hüseyin Özhan
Ertuğrul Gülsever
İnan Güney
Engin Baba
EYÜP:
Saim Diken
Cemal Özdemir
Cahit Atiker
Emin Atmaca
Emel Bilaloğlu
Ali Turan
Hüseyin Selami Çelebioğlu
Mustafa Tüysüz
Hasan Fazıl Afacan
FATİH:
Soner Özimer
Yusuf Yetişgin
Turan Durmuş
ŞİLE:
Zeki Şen
Şecaattin Güney
BAYRAMPAŞA:
Hasan Mutlu
Remzi Albayrak
Ramazan Türk
PENDİK:
Kemal Ercan
Mehmet Salih Usta
Burhan Köseoğlu
Bayram Bekar
KAĞITHANE:
Orhan Çakır
TUZLA:
Salim Gürsoy
Bülent Akköse
ÜMRANİYE:
Cafer Aktürk
Sacid Eyüboğlu
SANCAKTEPE:
Alper Yeğin
Özgen Nama
Muharrem Dalkıç
GAZİOSMANPAŞA:
Ferhat Epözdemir
Kemal Özenç
SULTANGAZİ:
Ali Acar
Doğan Olgun
Kemal Avseren
Haluk Bozkurt
Bezat Ünal
ÇEKMEKÖY:
Hüseyin Kızıldaş
Seyfettin Yıldırım
Hüseyin Sipahi