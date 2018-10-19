19 Ekim 2018 00:31

CHP İstanbul’da kimler yarışacak?

CHP İstanbul’da kimler yarışacak?
İstanbul’un 39 ilçesinde belediye başkan adayı olmak için yarışan isimler belli olmaya başladı.
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GERÇEK GÜNDEM - 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için İstanbul’un ilçelerinden aday olmak isteyenler CHP’liler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Gerçek Gündem’in kulislerden edindiği bilgilere göre, İstanbul’un ilçelerinden belediye başkan adayı olmak isteyen CHP’li isimler:

BÜYÜKŞEHİR:
Gürsel Tekin
Akif Hamzaçebi
Mahmut Tanal
Aykut Erdoğdu
Bihlun Tamaylıgil
Berhan Şimşek

KADIKÖY:
Şerdıl Dara Odabaşı
Hakkı Sağlam
Necati Ekşi
Kadir Gökmen Öğüt
Aykurt Nuhoğlu
Selami Öztürk
Hüseyin Sağ
Mustafa Demircan
Hakan Şişik

KARTAL:
Altınok Öz
Hüsnü Süslü
Erol Altunoğlu

MALTEPE:
Ali Kılıç
Murat Kapan
Hikmet Karakuş
Ercan Köymen

ÜSKÜDAR:
Erdoğan Altan
Muhammed Çakmak
Mehmet Bekaroğlu
Ahmet Kılıç
Mahmut Ekşi
Onur Cingil
Banu Gün

BEYKOZ:
Nafiz Ünlü
Aydın Düzgün
Coşkun Tosun
Devrim Altıntaş
Gülay Demirel
Mahir Taştan
Muammer Tonya
Gökhan Taneri Vural

ATAŞEHİR:
Battal İgezdi
Onursal Adıgüzel
Beytullah Doğanay
Erol Dolu
Sami Kumser
Oktay Öcal

BAKIRKÖY:
Bülent Kerimoğlu
Rıza Akpolat
Ali Rıza Akyüz
Selçuk Biber
Ziya Disanlı
Serdal Kılavuz
İsmail Akdemir
Nurdan Eriş
Özen Güven
Ali Fatinoğlu

BEYLİKDÜZÜ:
Ekrem İmamoğlu

KÜÇÜKÇEKMECE:
Eren Erdem (Ön seçim yapılırsa)
Engin Ertaç
Burçin Baykal
Oruç Oymak
Çetin Çapan
Cemal Canpolat
Kemal Çebi

BÜYÜKÇEKMECE:
Hasan Akgün
Mehmet Mert (Ön seçim yapılırsa)

ÇATALCA:
Cem Kara
Taşkan Uysal
Engin Akman
Ayhan Otlatıcı

SİLİVRİ:
Özcan Işıklar
Selami Değirmenci
Abdullah Yıldırım

ADALAR:
Atilla Aytaç
Nurhan Çetinkaya
Mustafa Farsakoğlu
Mehmet Dündar Tıraş
Ayşe Nilden Bayazıt Postalcı:
Hıdır Delipınar
Süleyman Türker
Ali Ercan Akpolat
Turan Hançerli

ESENYURT:
Kemal Deniz Bozkurt
Tuncer Marangoz
Taner Uluğ

AVCILAR:
Handan Toprak
Erhan Bozan
İbrahim Bulut
Ufuk Özdündar
Mustafa Değirmenci
Ali Haydar Kahraman
Erdal Kaya
Şerif Ateş
Vicdan Baykara
Ahmet Turan Arlı
Erol Yılmaz
Bahattin İpek

ZEYTİNBURNU:
Metin Doğan
Mithat Şahin
Adil Emecan

BAHÇELİEVLER:
Hüseyin Özkahraman
Mehmet Ali Özkan

BEŞİKTAŞ:
Sebahattin Öztürk
Gülay Yedekçi
Bülent Tatar
Özgür Koçak
Canan Sezenler
İsmail Ünal
Murat Hazinedar
Fidan Aslan
Yasemin Öney Cankurtaran
Cafer Mahiroğlu
Mehmet Arslan

ŞİŞLİ:
Mustafa Sarıgül
Hayri İnönü
Dursun Çaltı
Muammer Keskin
Serdar Kurşun

SARIYER:
Şükrü Genç
Süreyya Cinik

BEYOĞLU:
Hüseyin Özhan
Ertuğrul Gülsever
İnan Güney
Engin Baba

EYÜP:
Saim Diken
Cemal Özdemir
Cahit Atiker
Emin Atmaca
Emel Bilaloğlu
Ali Turan
Hüseyin Selami Çelebioğlu
Mustafa Tüysüz
Hasan Fazıl Afacan

FATİH:
Soner Özimer
Yusuf Yetişgin
Turan Durmuş

ŞİLE:
Zeki Şen
Şecaattin Güney

BAYRAMPAŞA:
Hasan Mutlu
Remzi Albayrak
Ramazan Türk

PENDİK:
Kemal Ercan
Mehmet Salih Usta
Burhan Köseoğlu
Bayram Bekar

KAĞITHANE:
Orhan Çakır

TUZLA:
Salim Gürsoy
Bülent Akköse

ÜMRANİYE:
Cafer Aktürk
Sacid Eyüboğlu

SANCAKTEPE:
Alper Yeğin
Özgen Nama
Muharrem Dalkıç

GAZİOSMANPAŞA:
Ferhat Epözdemir
Kemal Özenç

SULTANGAZİ:
Ali Acar
Doğan Olgun
Kemal Avseren
Haluk Bozkurt
Bezat Ünal

ÇEKMEKÖY:
Hüseyin Kızıldaş
Seyfettin Yıldırım
Hüseyin Sipahi

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